사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 33기 옥순이 가을 일상을 공개했다.33기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "단풍잎 방패 🍁"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 옥순은 얼굴만큼 커다란 노란 단풍잎을 한 손에 들고 카메라를 바라보고 있다. 하얀색 퍼 아우터에 두툼한 아이보리색 머플러를 둘러 포근한 겨울 스타일링을 완성했다. 단풍잎으로 얼굴 일부를 가린 채 입술을 동그랗게 내민 표정이 귀여운 매력을 더한다.이어진 사진에서 33기 옥순은 낙엽이 떨어진 돌길 옆에 서서 노란 단풍잎을 얼굴 가까이 가져다 대고 있다. 고개를 옆으로 기울이며 입술을 쭉 내민 모습이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 풍성한 소매가 돋보이는 하얀색 아우터와 크림색 숄더백이 어우러져 청순한 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.마지막 사진에서 33기 옥순은 야외에 놓인 돌 의자에 앉아 다리를 꼰 채 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 두 팔을 가슴 앞에 모은 모습으로, 아이보리색 머플러와 롱스커트에 검은색 스타킹을 매치했다. 발에는 털 장식이 달린 베이지색 신발을 신어 따뜻하면서도 편안한 분위기를 연출했다.한편 33기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 모태솔로 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 최종 선택을 하지 않았으며 방송 종영 후에는 33기 동기들과 재회한 사진을 공개하기도 했다.33기 옥순은 현재 인스타그램을 통해 일상과 다양한 스타일링을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr