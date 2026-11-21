사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

'피겨퀸' 김연아가 우아한 미모와 세련된 스타일링을 선보였다.김연아는 최근 자신의 인스타그램에 "디올홀리데이팝업"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김연아는 화이트 블라우스에 골드 목걸이를 착용하고 화장품을 두 손으로 들고 있다. 허리 아래까지 길게 내려오는 검은 생머리와 은은한 핑크빛 메이크업이 어우러져 청순하면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다. 특히 시선을 옆으로 돌린 채 살짝 입술을 벌린 모습에서 또렷한 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서 김연아는 블랙 롱스커트에 화이트 블라우스를 넣어 입고 진열대에 한 손을 짚은 채 포즈를 취하고 있다. 고개를 살짝 기울여 카메라를 바라보는 모습이 단아한 매력을 더하며 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리가 세련된 블랙 앤 화이트 스타일링을 완성한다.또 다른 사진에서 김연아는 상체를 앞으로 숙이고 양손을 펼쳐 화려한 홀리데이 장식물을 소개하듯 포즈를 취하고 있다. 카메라를 향해 고개를 돌린 채 옅은 미소를 짓고 있으며, 얼굴 옆으로 길게 흘러내린 검은 머리카락과 맑은 피부가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 김연아는 디올 로고가 새겨진 홀리데이 장식물 사이에 쪼그려 앉아 한 손으로 턱을 괴고 있다. 다른 손에는 작은 패턴의 핸드백을 들고 카메라를 바라보며 부드러운 미소를 짓는다. 풍성하게 퍼지는 블랙 롱스커트와 깔끔한 화이트 블라우스가 어우러져 우아하면서도 사랑스러운 분위기를 풍긴다.이를 본 팬들은 "오랜만에 성 밖에 나오신 겨울왕국 여왕님", "북부여왕님을 뵙습니다", "너무 예뻐", "연느가 우리의 홀리데이", "너무 아름다워요", "긴생머리 찰떡" 등의 댓글을 달았다.한편 김연아는 '디올 뷰티 홀리데이 팝업, 달콤한 꿈의 아뜰리에' 오픈 기념 행사에 참석했다. 이번 팝업은 디올 하우스의 상징적인 장소인 '30 몽테뉴'에서 영감을 받아 시나몬 진저브레드 디저트로 꾸민 아뜰리에 콘셉트로 마련됐다. 김연아가 공개한 사진에도 디올 향수와 선물 상자, 디저트를 형상화한 장식물 등이 담겨 연말 분위기를 더했다.특히 김연아는 최근 디올 뷰티와 함께한 홀리데이 콘텐츠에서 연말 선물로 '디올 프레스티지 로즈 앰플 세럼'과 '라 크렘므'를 선택한 것으로 소개됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr