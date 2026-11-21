연준의 일상이 공개됐다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 캡처

연준이 자취 7개월 차라고 밝혔다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 캡처

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준(27)이 자취 7개월 차 일상을 공개했다. 구성환을 롤모델로 꼽으며 남다른 팬심을 보여준 데 이어 능숙한 육아 실력까지 선보였다.지난 20일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 연준의 첫 자취 생활이 공개됐다. 이날 방송(닐슨코리아 기준)은 수도권 가구 시청률 5.3%, 분당 최고 시청률 6.3%를 기록했다. 2054 시청률은 3.4%로 금요일 전체 프로그램 중 1위에 올랐다.무지개 라이브에 등장한 연준은 자취를 시작한 지 7개월이 됐다고 밝혔다. 처음 마련한 보금자리는 본가를 떠올리게 하는 따뜻하고 편안한 분위기로 꾸며져 있었다.연준은 아침에 눈을 뜨자마자 빨래를 정리한 뒤 주방으로 향했다. 자취를 시작하면서 요리에 취미를 붙였다는 그는 자신의 롤모델로 구성환을 꼽아 무지개 회원들을 놀라게 했다.연준은 구성환이 방송에서 먹었던 '뚱움바파스타'를 직접 만들었다. 요리를 완성한 뒤에는 구성환의 먹방 영상을 보며 같은 방식으로 음식을 먹는 등 팬심을 보여줬다. 이를 지켜본 구성환은 흡족한 표정으로 "브라더!"라고 외쳤다.연준은 "오늘은 폭식하는 날"이라며 파스타에 라면 2개를 넣기도 했다. 하지만 예상보다 많은 양에 배부름을 호소했고, 구성환과 김신영은 자신들만의 먹는 방법을 알려주며 웃음을 안겼다.연준의 반전 매력은 육아에서도 나타났다. 그는 학창 시절 절친의 누나 집을 방문해 친구의 조카를 돌봤다.평소 아기를 좋아한다는 연준은 친구에게 조카가 생겼다는 소식을 듣자마자 유아차를 선물할 겸 아기를 보러 갔다고 밝혔다. 그는 친구의 조카를 "마음으로 낳은 조카"라고 표현할 만큼 각별한 애정을 보였다.과거 육아 프로그램에 출연한 경험이 있는 연준은 능숙하게 아기의 기저귀를 갈고 분유를 먹였다. 처음 자취를 시작한 모습과 달리 육아에서는 익숙한 손길을 보여주며 무지개 회원들을 놀라게 했다.이후 연준은 배우 서범준과 함께 장을 보러 나섰다. 자취 선배인 서범준과 마트에서 만나 대용량 식재료와 고기 등을 공동 구매한 뒤 나누는 '반반 장보기'를 실천했다.연준은 서범준에게 자취 생활의 노하우를 배우며 식재료를 알뜰하게 구매했다. 요리부터 육아, 장보기까지 혼자 사는 일상에 적응해 가는 모습을 보여줬다.한편 이날 '나 혼자 산다'에서는 연준의 자취 생활과 함께 김신영의 수영 도전기도 공개됐다. 방송 말미에는 김대호와 던, 소녀시대 유리의 다음 주 이야기가 예고됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr