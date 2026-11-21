사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희가 금발 단발머리와 블랙 드레스로 완성한 화려한 비주얼을 공개했다.한소희는 최근 자신의 인스타그램에 "디올홀리데이팝업 ❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한소희는 검은색 슬립 드레스를 입고 벽에 기대 카메라를 응시하고 있다. 턱선 아래로 부드럽게 말린 금발 단발머리가 작은 얼굴을 감싸고 있으며, 가느다란 어깨끈과 반짝이는 리본 장식이 드레스의 우아한 분위기를 더한다. 한소희는 흑백 패턴의 미니백을 품에 안은 채 도도한 표정으로 시선을 사로잡는다.이어진 사진에서 한소희는 복도에 서서 상체를 돌린 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 어깨와 등이 드러나는 블랙 드레스에 풍성한 금발 단발머리가 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다. 살짝 고개를 기울인 한소희의 부드러운 미소가 돋보인다.또 다른 사진에서 한소희는 양팔을 자연스럽게 내린 채 정면을 바라보고 있다. 어깨를 드러낸 드레스는 가슴 부분에 부드러운 주름이 잡혀 있으며, 한쪽 어깨의 은빛 리본 장식이 포인트를 더한다. 한소희는 또렷한 눈매와 차분한 표정으로 인형 같은 미모를 뽐낸다.마지막 사진에서 한소희는 커다란 붉은 장미 꽃다발을 앞에 두고 환하게 미소 짓고 있다. 풍성하게 펼쳐진 장미 사이로 두 손을 뻗어 금빛 향수병을 감싸 쥔 모습이 눈길을 끈다. 밝은 금발머리와 붉은 장미가 어우러진 가운데 한소희의 화사한 미소가 사랑스러운 분위기를 완성한다.이를 본 팬들은 "단발 소희 미쳤다", "아니진짜로심장이아파요제발", "너무 예뻐", "정말 미녀에게 감사해", "따뜻하게 입어용", "언니 아름다워요" 등의 댓글을 달았다.한편 한소희는 디올 뷰티 홀리데이 팝업 기념 행사에 참석했다. 한소희는 지난 9월 개봉한 영화 '인턴'에서 패션 브랜드를 이끄는 젊은 CEO 선우 역으로 관객들과 만났으며 이후에도 화보와 브랜드 행사 등 다양한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr