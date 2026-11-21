사진 = 김지원 인스타그램

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사진 = 김지원 인스타그램

사진 = 김지원 인스타그램

배우 김지원이 '닥터X' 종영 후 촬영 현장 사진과 함께 시청자들에게 감사 인사를 전했다.김지원은 최근 자신의 인스타그램에 "괜시리 허전한 금요일입니다. 그동안 닥터X를 시청해 주신 모든 분들께 감사드립니다.♥︎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지원은 검은색 레더 재킷을 입고 가방 끈을 두 손으로 잡은 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨를 감싸는 단정한 단발머리에 자연스러운 메이크업을 더해 수수한 매력을 드러냈으며 촬영 장비가 놓인 공간에서 살짝 미소를 머금은 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 김지원은 카메라에 얼굴을 바짝 들이밀고 장난스러운 표정을 짓고 있다. 커다랗게 뜬 눈과 살짝 올라간 입꼬리가 귀여운 분위기를 자아내며, 얼굴을 가득 채운 근접 촬영에도 또렷한 이목구비가 돋보인다.또 다른 사진에서 김지원은 흰색 몸판에 푸른색 소매가 더해진 래글런 티셔츠를 입고 촬영 현장에 서 있다. 짧은 단발머리를 자연스럽게 내려뜨린 채 두 볼을 빵빵하게 부풀리고 눈을 동그랗게 뜬 표정이 웃음을 자아낸다. 주변에 스태프들이 있는 가운데 김지원 특유의 장난기 어린 모습이 담겼다.마지막 사진에서 김지원은 분홍빛 풍선과 반짝이는 커튼으로 장식된 차량 트렁크 앞에서 환하게 웃고 있다. 짙은 회색 반소매 티셔츠를 입고 머리를 길게 땋아 내린 김지원은 자신의 사진과 문구가 담긴 커다란 현수막을 두 손으로 펼쳐 보이고 있다. 활짝 웃는 얼굴과 화려한 장식이 어우러져 밝은 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "진짜너무이뻐요", "너무 예뻐", "사랑해", "계수정 없는 금요일 너무 허전해", "언니사랑해보고싶었어" 등의 댓글을 달았다.한편 김지원이 주연을 맡은 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 지난 14일 최종회를 끝으로 종영했다. 닐슨코리아에 따르면 최종회는 전국 가구 기준 시청률 15.2%를 기록했으며 방송 기간 중 자체 최고 시청률은 19.5%까지 올랐다. 넷플릭스 글로벌 비영어 TV쇼 부문에서도 2주 연속 1위를 차지하며 국내외에서 관심을 모았다. 김지원은 극 중 의료계의 부조리에 맞서는 천재 외과의 계수정 역을 맡아 냉철한 카리스마와 섬세한 감정 연기를 선보였다.김지원은 '닥터X' 종영 이후에도 2026 아시아 팬미팅 투어 'WONDERLAND'를 통해 팬들과 만남을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr