사진 = 김지영 인스타그램

사진 = 김지영 인스타그램

사진 = 김지영 인스타그램

사진 = 김지영 인스타그램

'하트시그널4' 출신 김지영이 남편과 함께한 생일 데이트를 공개하며 행복한 근황을 전했다.김지영은 최근 자신의 인스타그램에 "누군가에겐 이도 저도 아닌 애매한 달 11월.(하지만 나에겐 잇츠 마이 벌쓰데이🎂)소중한 날 입으려 아껴두었던 데이지 드레스를 꺼내 입고 남편과 와인 한 잔 했다. 일터에서도 친구들에게도 자분자분한 축하를 받았다.어째 생일은 나이를 먹을수록 더 설레는 것 같아..🎐올해도 여러분 덕분에 행복하게 나이 먹었습니다. 고마워요 나의 1110 여러분🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지영은 야경이 보이는 창가의 테이블에 앉아 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 검은색 반소매 터틀넥에 꽃무늬가 수놓아진 화이트 드레스를 겹쳐 입었으며, 자연스럽게 내려오는 긴 머리와 앞머리가 청순한 분위기를 더한다. 와인잔과 음식이 놓인 테이블 앞에서 두 손을 가지런히 모은 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 김지영은 몸을 옆으로 돌린 채 고개를 뒤로 돌려 카메라를 바라보고 있다. 어깨 뒤로 길게 늘어진 머리카락과 드레스의 뒷부분에 드리워진 흰색 장식이 어우러진 가운데, 살짝 고개를 기울이며 짓는 환한 미소가 사랑스러운 매력을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 김지영은 검은색 롱코트에 같은 색상의 팬츠와 슈즈를 매치하고 건물 외부 통로에 서 있다. 한쪽 팔에는 화이트 컬러의 가방을 걸친 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있으며 발목 가까이 내려오는 긴 코트가 늘씬한 실루엣을 강조한다.마지막 사진에서 김지영은 야외 계단을 올라오며 고개를 옆으로 돌려 밝게 웃고 있다. 검은색 코트 사이로 꽃무늬 드레스가 살짝 드러나고 한쪽 팔에 걸친 화이트 가방이 어두운 의상에 포인트를 더한다. 얼굴을 감싸듯 내려온 긴 머리와 자연스러운 표정이 편안한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "늦었지만 생일 축하드려요", "아이예뻐", "너무 예뻐", "헙 생일 축하드려요", "지영언니 생일축하해요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 김지영은 독서모임 커뮤니티 '트레바리' 창업자이자 사업가인 윤수영 대표와 결혼식을 올렸으며 첫아이를 출산해 엄마가 됐다. 당시 김지영은 출산 다음 날 남편과 아기가 함께한 가족사진을 공개하며, 출산일이 남편과 연애를 시작한 기념일과 같다는 특별한 사연을 밝히기도 했다.김지영은 채널A '하트시그널4' 출연 이후 인플루언서와 모델로 활동하고 있으며 SNS와 유튜브를 통해 결혼과 육아를 비롯한 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr