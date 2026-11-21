'보검 매직컬2' 홍보 영상에서 출연자 고경표의 모습은 보이지 않는다. / 사진=tvN SNS 캡처

음주운전으로 물의를 일으킨 고경표가 tvN이 새 예능 '보검 매직컬2'의 홍보 영상에서 빠졌다.20일 tvN은 공식 SNS를 통해 '보검 매직컬2' 홍보 영상을 공개했다.영상에서는 미용실 앞치마 유니폼을 착용한 박보검, 이상이가 '편견 1도 없는 보검이네'라는 콘셉트로 손님들에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 먼저 '네모빔 강아지 손님' 사진이 제시됐다. 이상이는 "반듯, 네모한 거 말고 끝을 깎아야 하나"라고 말했다. 이에 박보검은 "약간 갸름하게 보일 수 있도록"이라며 "파마보다 커트를 추천한다. 염색도 해드릴 수 있다"고 거든다.두 번째로는 '오리 손님' 사진이 제시됐다. 박보검은 "최근에 살짝 배웠던 메이크업 기술로 볼터치도 해드릴 수 있다"고 설명했다. 이상이는 "너무 진하게 하면 안 된다. 원앙처럼 보일 수 있다"며 박보검을 폭소케 했다.영상에는 두 사람만 보이지만 자세히 살펴보면 박보검 왼쪽 옆에 또 한 사람이 있다는 사실을 발견할 수 있다. 다만 옷자락이 아주 살짝 보이는 정도다. 네티즌들은 해당 인물을 얼마 전 음주운전으로 논란이 된 고경표로 추측하고 있다. 제작진이 음주운전 논란이 된 출연자를 홍보 영상에 등장시킬 수 없어 편집했을 것으로 보고 있는 것. tvN은 해당 게시글에 출연자 해시태그 역시 '박보검, 이상이'만 적었다.앞서 '보컬 매직컬2' 측은 공식 채널에 게재했던 고경표 등장분 홍보 영상을 삭제 처리하기도 했다. 고경표가 직접 만든 술빵을 먹으며 웃는 모습이 담긴 영상이었다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로 면허 취소 수준(0.08% 이상)을 크게 웃돌았다. 고경표는 개인 SNS를 통해 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 사과했고, 모든 활동을 중단하기로 했다.tvN은 공식 입장문을 통해 "각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결돼 있어 현실적인 한계가 있지만, 시청흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr