사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

장나라와 김혜윤이 법정에서 대리인으로 맞붙어 치열한 신경전을 벌인 끝에 서로의 실력과 진심을 확인하며 새로운 호흡의 시작을 알렸다.지난 20일 밤 9시 50분 방송된 SBS '굿파트너2'(연출 서민정, 윤재순/ 극본 최유나)1회에서는 법무법인 리봄의 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 법무법인 춘정 소속 어쏘 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 이혼 사건의 상대 변호사로 만나 첫 인연을 맺는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 차은경은 3년 만에 구성원 50명 규모의 로펌을 일궈내 올해의 파워우먼으로 선정되며 승승장구했다.차은경은 성공 비결로 영업력을 꼽으며 "변호사 3만 6천 명 시대에 살아남는 방법은 사건을 수임하는 것이 아니라 의뢰인의 삶을 해결해주는 것"이라고 자신감을 내비쳤다.하지만 소속 어쏘 변호사 전은호(표지훈 분)는 로펌에 변호사가 단둘뿐인 현실에 불만을 드러냈고 차은경은 "내 몸 갈아넣은 회사에서 지들 지분 타령하는 애들은 필요 없다"며 "괜찮은 변호사 씨가 말랐다"고 토로했다.그 시각 작은 사무실에서 강아지 관련 사건까지 꼼꼼하게 처리하던 강혜성은 의뢰인의 소개로 새로운 이혼 사건을 맡게 되면서 차은경과 맞붙을 계기를 마련했다.사건의 발단은 원고 서지훈(윤박 분)이 아내 박나연(고원희 분)의 외도 사진을 내밀며 이혼을 요구하면서 시작됐다.서지훈은 눈물까지 흘리며 어렵게 이혼을 결심했다고 호소했고 강혜성은 증거 사진을 살핀 뒤 "이 정도 자료면 승소 가능성 99%"라고 확신했다.반면 재혼인 박나연은 두 번 이혼할 수 없다며 차은경을 찾았고, 차은경은 "99% 질 사건이라고 해도 1%의 가능성을 보고 변론하는 게 저의 몫"이라며 든든하게 맞섰다.법정에서 마주한 두 변호사의 공방은 예상치 못한 진실이 드러나면서 급반전을 맞았다. 강혜성이 먼저 박나연의 외도 증거를 제시하자 차은경은 애초에 외도를 저지른 쪽은 서지훈이라는 반격 카드를 꺼냈다. 심지어 서지훈은 박나연에게 자유로운 이성 만남을 강요하는 오픈 메리지 약정서까지 협박해 받아낸 상태였다.초반 공판에서 차은경은 강혜성을 향해 "신입 때는 그럴 수 있으니 시야를 좀 넓혀보시라"고 일침을 가했으나 전은호는 의뢰인에게 뒤통수를 맞고도 판사 눈치 못 채게 평정심을 유지하는 강혜성의 태도에 감탄했다.두 번째 공판과 조정 과정에서도 강혜성은 불리하고 황당한 상황 속에서 끝까지 의뢰인을 대리하며 5년 차 변호사의 내공을 증명했다. 재산분할 조정 당일 본색을 드러낸 서지훈은 빌라를 조건으로 내건 조정조차 마다하고 다 가져가라며 이혼을 결정했다.재판이 끝난 뒤 강혜성은 서지훈에게 "그 오픈 메리지 약정서는 결국 본인 바람기를 정당화하려고 배우자를 협박해 받아낸 것이냐"고 따져 물었고 서지훈은 "사랑을 어떻게 한 사람하고만 하느냐"며 "프리 섹스가 인간을 이롭게 한다"는 궤변을 남기고 떠나 강혜성을 황당하게 만들었다.모든 절차를 마친 강혜성은 차은경에게 다가가 고생하셨다고 인사를 건네며 자신이 신입이 아닌 5년 차 변호사임을 당당하게 밝혔다. 진실을 알고 있었느냐는 차은경의 물음에 강혜성은 "알았든 몰랐든 저희는 의뢰인을 위해 최선을 다해 싸워야 하지 않느냐"며 소신을 전했다.이동하던 차 안에서 채용 예정 변호사의 출근이 무산됐다는 연락을 받은 차은경은 강혜성을 떠올렸고 5년 차 이상이면서 이혼에 진심이고 사건을 잘한다는 채용 조건을 모두 충족하는 강혜성을 향해 "완전 이혼 재질이잖아 찾았다"며 새 파트너로 점찍었다.한편 방송 말미에는 사무실로 향한 차은경이 전남편 김지상(지승현 분)과 사사건건 대립하는 박태수(박해진 분)를 한 공간에서 마주하는 장면이 담기며 팽팽한 긴장감을 예고했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr