사진 = 이소연 인스타그램

사진 = 이소연 인스타그램

배우 이소연이 추위에 대비한 겨울 골프 패션과 함께 화사한 근황을 공개했다.이소연은 최근 자신의 인스타그램에 "겨울골프 더추워지지마 ㅠ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이소연은 아이보리색 볼캡에 연보라빛이 감도는 두툼한 플리스 상의를 입고 환하게 웃고 있다. 목까지 올라오는 후드 디자인과 복슬복슬한 흰색 손모양의 방한 장갑으로 보온성을 챙겼으며, 커다란 골드 링 귀걸이로 포인트를 더했다. 장갑을 낀 손을 얼굴 가까이 들어 올린 채 옆을 바라보는 모습에서 또렷한 눈매와 밝은 미소가 돋보인다.이어진 사진에서 이소연은 장갑 낀 손을 턱 아래에 가볍게 대고 카메라 옆쪽으로 시선을 돌리고 있다. 자연스럽게 드러난 짧은 헤어스타일과 은은한 핑크빛 입술이 부드러운 인상을 더하며, 풍성한 상의와 모자가 어우러져 포근한 겨울 골프룩을 완성했다. 곁에 놓인 골프 장비와 잔디밭 풍경도 사진에 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "날이 추우니 단도리하셔요", "너무 예뻐", "미스몬테크리스토 재방보고있는데너무재밌어요누님", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘 이쁘세요" 등의 댓글을 달았다.이소연은 최근 골프를 매개로 동료 배우들과의 친분을 공개하며 관심을 모았다. 특히 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 공개된 영상에서는 이소연이 이민정, 이윤미와 함께 골프 대결을 펼치는 모습이 담겼다. 당시 이소연은 브라운 컬러의 치마와 화이트 셔츠를 매치한 골프룩을 선보였으며, 골프장에서도 예쁘게 입는 것을 중요하게 생각한다고 밝혔다.한편 1982년생으로 44세인 이소연은 2003년 영화 '스캔들 : 조선남녀상열지사'로 데뷔 후 드라마 '봄날','신입사원','결혼합시다','봄의 왈츠','동이','내 사랑 내 곁에','루비반지','미스 몬테크리스토' 등 매 작품 다채로운 연기를 보여왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr