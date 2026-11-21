사진 = 이세영 인스타그램

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사진 = 이세영 인스타그램

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배우 이세영이 로에베 행사에서 사랑스러운 매력과 세련된 겨울 패션을 선보였다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "💜👻🎄❄️ loewe 로에베"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 강렬한 레드 컬러의 터틀넥에 짙은 차콜색 니트를 매치하고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 머리를 자연스럽게 올려 묶고 얼굴 양옆으로 잔머리를 내려 청초한 분위기를 연출했으며 또렷한 눈망울과 촉촉한 핑크빛 입술이 인형 같은 비주얼을 돋보이게 한다.이어진 사진에서 이세영은 고개를 옆으로 돌린 채 손으로 입가를 살짝 가리고 있다. 손등까지 내려오는 넉넉한 니트 소매와 느슨하게 묶은 헤어스타일이 어우러진 가운데 카메라를 향해 시선을 보내며 장난기 어린 포즈를 취하고 있다.또 다른 사진에서 이세영은 손을 뺨 가까이 가져다 대고 은은한 미소를 짓고 있다. 얼굴을 감싸는 듯한 니트의 높은 목선 사이로 빨간색 터틀넥이 선명하게 드러나며 부드러운 눈매와 생기 있는 메이크업이 사랑스러운 매력을 더한다.마지막 사진에서 이세영은 검은색 레더 스커트에 브라운 컬러의 가죽 가방을 매치해 감각적인 스타일링을 완성했다. 한쪽 손을 가볍게 들어 올린 채 몸을 살짝 틀고 카메라를 바라보는 모습으로 단정한 실루엣과 밝은 미소가 어우러져 우아한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "이세영 이날 너무 이뻤어", "로에베 공주님", "너무 예뻐", "언니가 내 퀸이야", "레전드", "예뻐예뻐용" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 현재 공개 중인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'에서 라스타 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr