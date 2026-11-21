양준모, 양지원 부부가 만삭 화보를 공개했다. / 사진=양준모 SNS

양준모, 양지원 부부가 만삭 화보를 공개했다. / 사진=양준모 SNS

양준모, 양지원 부부가 만삭 화보를 공개했다. / 사진=양준모 SNS

양준모, 양지원 부부가 일상 사진을 공개했다. / 사진=양준모 SNS

배우 양준모가 아내 양지원과의 만삭 화보를 공개하며 예비 아빠의 설렘을 전했다.양준모는 19일 자신의 SNS에 "오늘 하루"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 양준모와 양지원 부부의 만삭 화보가 담겼다. 두 사람은 흰색 의상을 맞춰 입고 나란히 서서 환하게 웃고 있다. 양지원은 배가 드러나는 상의와 긴 치마를 입고 아름다운 D라인을 뽐냈다. 양준모는 아내의 손을 잡은 채 다정한 미소를 지었다.또 다른 사진에서 양지원은 배를 드러낸 채 편안한 표정을 지었다. 흑백 화보에서는 서로 얼굴을 가까이 맞댄 부부의 애정 어린 모습도 담겼다.화보에는 아기 신발과 함께 태명으로 보이는 '순종이'라는 글씨도 담겼다. 인형 세 개를 나란히 배치해 세 식구가 될 가족의 모습을 표현하기도 했다.양준모는 만삭 화보 외에 양지원과 함께한 일상 사진도 공개했다. 두 사람은 두꺼운 패딩을 맞춰 입고 거리에서 셀카를 찍거나 거울 앞에서 장난스러운 표정을 지으며 신혼부부다운 다정한 분위기를 자아냈다.양준모와 양지원은 지난 8월 31일 서울 강남구에서 결혼식을 올렸다. 결혼한 지 약 3개월 만에 만삭 화보를 공개한 셈이다.두 사람은 결혼 소식과 함께 임신 사실도 알렸다. 당시 양지원은 당초 2027년 초로 예정했던 결혼식을 임신으로 인해 앞당겼다고 밝혔다.양준모는 1980년생, 양지원은 1988년생으로 두 사람은 8살 차이가 난다. 양준모는 결혼 발표 당시 2023년 전처와 이혼한 사실도 공개했다.양지원은 그룹 스피카 출신으로, 이후 배우로 활동 영역을 넓혔다. 양준모는 뮤지컬 '영웅', '명성황후' 등에 출연했다. 전처 소생의 딸을 두고 있는 양준모는 양지원의 임신으로 내년 두 아이의 아빠가 된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr