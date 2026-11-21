사진 = 신혜선 인스타그램

사진 = 신혜선 인스타그램

사진 = 신혜선 인스타그램

사진 = 신혜선 인스타그램

키 172cm로 알려진 배우 신혜선이 사랑스러운 일상을 공개했다.신혜선은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신혜선은 검은색 오버핏 플리스 재킷을 입고 양손을 얼굴 옆으로 활짝 펼치고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 살짝 돌려 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다. 화장기 짙지 않은 얼굴과 장난기 가득한 손동작이 어우러져 수수하면서도 사랑스러운 매력을 드러낸다.이어진 사진에서 신혜선은 두 손을 눈가에 가까이 가져간 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 손가락을 활짝 벌린 익살스러운 포즈와 입꼬리를 올린 환한 미소가 귀여움을 더한다. 풍성한 질감의 검은색 재킷에 자연스럽게 내려오는 긴 머리카락이 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 신혜선은 고개를 살짝 숙인 채 머리카락으로 얼굴 일부를 가리고 미소 짓고 있다. 한쪽 눈과 입가에 걸린 웃음이 머리카락 사이로 드러나며 특유의 장난스러운 표정이 돋보인다. 꾸미지 않은 듯한 헤어스타일과 넉넉한 실루엣의 재킷이 자연스러운 매력을 살린다.마지막 사진에서 신혜선은 어두운 벽에 기대선 채 휴대전화를 내려다보고 있다. 긴 머리카락이 어깨 아래로 흘러내린 가운데 검은색 플리스 재킷과 와이드 팬츠를 매치해 편안한 올블랙 스타일링을 완성했다. 휴대전화에 시선을 집중한 옆모습에서는 차분하고 담백한 분위기가 느껴진다.이를 본 팬들은 "기여워", "와~ 너무 기쁘네요", "오늘도 너무 예뻐", "너무 예뻐", "사진 분위기 너무 좋다", "이쁜건 말해 뭐해", "혜선웅니가 너무 예뽀니잖아" 등의 댓글을 달았다.한편 신혜선은 최근 약 2년 만에 국내 단독 팬미팅을 개최한다는 소식을 전했다. 지난 2024년 11월 데뷔 첫 팬미팅 'HAE SUNny DAY - 썬디의 831 MHz 라디오'를 열었던 신혜선은 당시 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록한 바 있다.이번 팬미팅 'SUNNY INSIDE'는 신혜선의 다양한 매력을 만날 수 있는 토크와 프로그램으로 구성될 예정이다. 특히 올해 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'와 tvN 드라마 '은밀한 감사'를 통해 활발한 연기 활동을 펼친 만큼 작품 밖에서 보여줄 친근한 모습에도 관심이 쏠리고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr