장윤정 모친이 사기 혐의를 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 장윤정의 모친 육모씨가 3100만원대 사기 혐의 항소심에서도 공소사실을 모두 인정하고 선처를 호소했다.지난 19일 서울동부지법 형사항소1-2부는 사기 혐의로 구속 기소된 육씨의 항소심 첫 공판을 진행했다.육씨는 이날 법정에서 혐의를 모두 인정했다. 육씨 측 변호인은 건강 문제로 가사도우미 일을 그만두면서 생활고를 겪었고, 가족들과도 오랫동안 연락이 끊겨 도움을 받기 어려운 상황이라고 설명하며 선처를 요청했다. 육씨 역시 "잘못했다"며 눈물을 보인 것으로 전해졌다.반면 검찰은 원심에서 구형한 것과 같은 징역 1년 6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했다.육씨는 2024년 9월부터 2025년 8월까지 지인에게 유명 가수인 딸 장윤정을 언급하며 투자를 권유한 뒤 세 차례에 걸쳐 총 3100만원을 받아 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심 재판부는 피해가 회복되지 않았고 범행 수법과 결과를 고려할 때 죄질이 불량하다고 판단해 지난 9월 10일 육씨에게 징역 10개월을 선고했다.당시 재판부는 육씨가 범행을 인정하고 반성한 점과 건강 상태 등을 양형에 고려하면서도, 과거 사기죄로 실형을 선고받은 전력과 최근에도 사기죄로 약식명령을 받은 점 등을 불리한 사정으로 판단했다.1심 판결 이후 육씨와 검찰 모두 양형이 부당하다며 항소했다. 항소심 선고는 오는 12월 17일 내려질 예정이다.장윤정 측은 이번 사건과 관련해 모친과 오래전 절연한 뒤 연락하지 않고 있다는 입장을 밝혀왔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr