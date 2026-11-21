사진 = KBS2TV '문무' 캡처

이현욱이 정웅인에게 참아왔던 서운함을 드러낸다.21일 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV 대하드라마 '문무'(연출 김영조, 구성준/극본 김리헌, 홍진이) 3회에서 김법민(이현욱 분)은 나라의 존망이 걸린 전쟁이 벌어졌음에도 소극적인 자세로 일관하는 진골 귀족들에게 분노한다.지난주 방송에서 김법민은 아버지 김춘추(김강우 분)를 향한 진골 귀족 비담(이지훈 분)의 견제를 목격했다. 비담은 무릎을 꿇으며 가병 지원을 부탁하는 김춘추에게 비웃음을 날렸고 과거 전쟁터에서 자신을 구해주지 않았던 그에 대한 앙금을 드러냈다. 나아가 비담은 김춘추가 백룡(이재준 분)을 살해한 사실을 밝히며 그를 참수해야 한다고 목소리를 높였다. 김춘추와 비담의 오랜 친구인 김진주(정웅인 분)는 이 모든 사건을 지켜보면서도 관망으로 일관했다.백제와 연합한 연개소문(장혁 분)이 출진을 알리며 신라의 위기가 현실로 다가온 가운데 21일 공개된 스틸컷에서 김법민은 아버지 김춘추의 친구이자 친한 아저씨인 김진주에게 날 선 반응을 보여 시청자들의 궁금증을 자아낸다.김법민은 신라를 둘러싼 급박한 정세에 김진주를 찾아가 가병을 내어달라 부탁한다. 하지만 김진주는 웃음으로 상황을 무마하려 하고 중대한 위기에도 여유로운 그의 모습에 김법민은 크게 실망하고 만다. 신라를 위해 전장에 나설 것이라는 기대와는 달리 대야성에 가병을 보내지 않으며 계산적인 면모를 보이는 김진주를 향한 김법민의 시선은 차갑게 식어간다. 두 사람의 엇갈린 표정은 신라 내부의 보이지 않는 균열을 고스란히 담아내며 긴장감을 높인다.김진주의 이러한 행보 뒤에는 김춘추와 대립각을 세우는 비담의 거센 압박이 자리하고 있다. 김법민을 만나기 전 비담과 먼저 마주했던 그는 갑옷을 완벽히 차려입고 출병을 앞둬 이목을 집중시킨다. 그러나 김진주의 집을 찾아온 비담은 그에게 한 마디를 건네며 그를 또 다른 갈등의 소용돌이에 휘말리게 만든다. 지독한 현실주의자이자 기회주의자인 김진주가 비담과의 연합과 대립 사이에서 과연 어떤 선택을 내릴지 본방송을 통해 확인할 수 있다.KBS 2TV 대하드라마 '문무' 3회는 21일 밤 9시 20분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr