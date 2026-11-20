전소미 / 사진=전소미 인스타그램

아이오아이 / 사진=MMA 캡처

가수 전소미가 그룹 아이오아이(I.O.I)의 재결합 무대에서 혼자 검은색 의상을 입어 불거진 논란에 대해 입을 열었다.전소미는 최근 진행한 라이브 방송에서 "나는 그 누구보다도 튀고 싶지 않다. 나는 융화가 참 좋다. 내가 조금 더 예쁜 옷을 입어야지, 이런 마음도 전혀 아니다"라고 밝혔다.이어 "MMA도 스타일리스트가 다 똑같았다. 그런 마음은 전혀 없었다"라며 다른 멤버들보다 돋보이려는 의도가 없었다고 해명했다. 그는 "진짜 그러려고 한 게 아니다"라며 재차 강조했다.당시 의상에 대해서 전소미는 "오히려 올 블랙이면 더 튀지도 않는다. 반짝이는 요소도 없었고. 나는 그래서 오히려 '나 너무 안 보이는 거 아니야?' 했었다"고 말했다.앞서 아이오아이는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에 출연했다. 이날 멤버들은 히트곡 'Whatta Man'(와타 맨)과 재결합 후 발표한 신곡 '갑자기' 무대를 선보였다.공연 이후 온라인에서는 멤버들의 의상을 두고 의견이 엇갈렸다. 전소미를 제외한 8명의 멤버가 흰색 계열의 의상을 입은 반면, 전소미만 검은색 의상을 착용했기 때문이다. 일부 누리꾼들은 전소미가 유독 눈에 띄어 다른 멤버들이 상대적으로 주목받지 못했다고 지적했다. 반면 전소미가 아이오아이의 원래 센터인 만큼 의상 차이에 문제가 없다는 반응도 나왔다.아이오아이는 2016년 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌1을 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. 약 9개월간 활동한 뒤 2017년 해체했으며, 올해 데뷔 10주년을 맞아 약 9년 만에 재결합했다. 기존 11명 가운데 강미나와 주결경은 일정 문제로 참여하지 못해 9인 체제로 활동에 나섰다.아이오아이는 지난 5월 미니앨범 'I.O.I : LOOP'(아이오아이 : 루프)를 발매하고 단독 콘서트와 해외 공연 등 활동을 이어왔다. 지난 14일 '2026 멜론뮤직어워드'에서는 톱10과 베스트 뮤직스타일상을 받으며 2관왕에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr