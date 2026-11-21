이태성, 류효영이 데이트에 나섰다. / 사진=채널A '신랑수업2' 캡처

이태성, 류효영이 데이트에 나섰다. / 사진=채널A '신랑수업2' 캡처

'신랑수업2' 이태성이 류효영과의 첫 데이트에서 소원권 선택지 중 '입맞춤'을 골라 상대를 당황하게 했다. 이후 실제로는 손잡기를 선택하며 류효영과 한층 가까워졌다.지난 20일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 이태성과 류효영이 둘만의 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.류효영은 직접 운전해 이태성을 경북 문경새재로 데려갔다. 두 사람이 과거 작품에서 함께 촬영했던 장소였다. 이태성은 첫 만남부터 키스신을 찍어야 했던 장소를 찾아 당시 상황을 떠올렸다.이어 두 사람은 류효영의 취미인 클레이 사격을 즐겼다. 류효영은 소원권을 걸고 대결을 제안했고, 이태성은 "나 특급 사수 출신이야!"라며 자신감을 보였다. 하지만 승자는 류효영이었다. 이태성은 "효영이가 사격을 능숙하게 하는 모습이 진짜 멋있었다"고 감탄했다.저녁에는 과거 촬영 당시 자주 방문했던 식당을 찾았다. 류효영은 "다음엔 내가 요리해주겠다. 나 한식 잘한다", "오빠는 요리 잘하는 여자를 만나야겠다. 바로 나!"라며 적극적으로 호감을 표현했다.류효영은 "지난번 나와의 만남 이후 내 생각이 난 적 있냐"라고 물었다. 이태성은 "집에 가서 바로 생각나던데? 나는 왜 네 앞에서 바보같이 울었을까. 효영이에게 술술 얘기하게 만드는 마력이 있나"라고 털어놨다.류효영이 "오빠는 리드하는 여자가 좋냐, 리드하게 만드는 여자가 좋냐"라고 질문했다. 이태성은 "상대에게 맞춰주느라 그런 생각 자체를 해본 적이 없다"면서도 "나도 모르게 (효영이의 리드에) 스며든다. 어느 순간 네가 시키는 걸 하고 있더라"고 답했다.핑크빛 분위기 속 류효영은 사격 대결에서 얻은 소원권을 꺼냈다. 그는 "1번은 '공주님 안기' 5분, 2번 손잡기 5분, 3번 입에 뽀뽀!"라며 세 가지 선택지를 제시했다.이태성은 망설임 없이 "답은 정해졌다. 3번으로~"라고 말해 류효영을 놀라게 했다. 하지만 곧 "효영이를 당황시키는 것도 재밌네"라며 장난이었음을 밝혔다. 이어 "아직은 단계가 있는 것 같다. 한 걸음씩 다가가는 의미로 손을 잡자"라고 제안했다.류효영은 "그럼 제 옆자리로 오세요"라며 화답했고, 두 사람은 손을 잡았다. 류효영은 "이렇게 손을 잡으니 내 마음이 더 확실해졌다. 앞으로의 날들이 기대된다"고 말했다.'신랑수업2'는 매주 금요일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr