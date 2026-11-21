사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 14기 현숙이 호주 시드니에서 여유로운 여행 근황을 공개했다.14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "바람이 너무 불어서 힘든 시드니🌪️💨오페라 하우스 바에 가시면 고구마튀김 꼭 드셔요!!🍠🍠무조건이야…..🫶🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 14기 현숙은 시드니 오페라 하우스가 보이는 해안가에 앉아 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 흰색과 네이비색이 어우러진 래글런 티셔츠에 푸른색 도트무늬 스커트를 매치했으며 한쪽 팔로 머리를 받친 채 비스듬히 기대앉은 모습이 편안한 분위기를 자아낸다. 길게 뻗은 다리와 자연스럽게 흘러내린 웨이브 머리도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 14기 현숙은 햇빛을 가리듯 한 손을 이마 위로 올리고 환하게 웃고 있다. 바람에 흩날리는 긴 머리와 장난기 어린 포즈가 사랑스러운 매력을 더하며, 푸른 바다와 오페라 하우스를 배경으로 밝고 청량한 분위기를 보여준다.또 다른 사진에서 14기 현숙은 한 손을 목 뒤에 댄 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 풍성한 웨이브 머리가 어깨 아래로 흘러내리는 가운데 또렷한 이목구비와 입가에 번진 부드러운 미소가 돋보인다. 햇살을 받은 얼굴과 자연스러운 표정이 청순한 매력을 한층 살린다.마지막 사진에서 14기 현숙은 야경이 펼쳐진 오페라 하우스 앞에서 음료가 담긴 잔을 들어 보이며 활짝 웃고 있다. 올리브색 니트에 밝은 베이지색 스커트를 매치하고 다리를 접어 앉은 모습으로 편안한 여행 패션을 선보였다. 환하게 빛나는 오페라 하우스와 수면에 비친 불빛이 어우러져 낭만적인 밤 풍경을 완성한다.이를 본 팬들은 "누나 좋은곳가셧네옹", "이뻐", "너무 예뻐", "샤룽이다", "진짜 아름다우시다", "잘 놀고 오세요" 등의 댓글을 달았다.한편 14기 현숙은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 유튜브 채널 '나는술로'에서 교제 중인 남자친구가 있다고 밝히며 결혼 계획을 공개해 화제를 모았다. 당시 현숙은 결혼식장 계약이나 예물 준비까지 진행한 단계는 아니지만 결혼을 전제로 진지하게 만나고 있다고 설명했다.14기 현숙은 방송 출연 이후 SNS를 통해 여행과 패션을 비롯한 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr