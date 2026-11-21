이민호가 '버츄얼 러브'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 이민호(39)가 2년 만에 안방극장에 복귀한다. 2025 제작비 500억원이 투입된 tvN '별들에게 물어봐'가 1%대 시청률에 그치며 흥행에 실패한 가운데, 이번에는 버츄얼 아이돌로 변신해 새로운 도전에 나선다.이민호가 내년 하반기 방송 예정인 SBS 새 드라마 '버츄얼 러브'(가제) 출연을 확정했다. '버츄얼 러브'는 자신이 싫어하는 직장 상사가 알고 보니 자신이 좋아하는 버츄얼 아이돌이라는 설정에서 출발하는 오피스 로맨틱 코미디다. 차가운 게임회사 디렉터 차욱현(이민호 분)과 현실에서는 그를 싫어하지만 가상 세계에서는 그에게 빠져든 탁소나(박규영 분)의 이야기를 그린다.극 중 이민호는 게임회사 엔메이블의 1본부 총괄 디렉터 차욱현 역을 맡는다. 차욱현은 완벽주의적이고 까칠한 성격의 워커홀릭으로 뜻밖의 계기로 버츄얼 아이돌 그룹의 막내 '단'이 되면서 잊고 지냈던 꿈을 다시 마주하는 인물이다.이민호는 현실에서는 냉철한 직장 상사로, 가상 세계에서는 팬들의 사랑을 받는 아이돌로 서로 다른 모습을 선보일 예정이다. 한 인물이 두 가지 정체성을 오가는 만큼 기존 작품과는 다른 연기 변신이 기대된다.상대역인 박규영은 엔메이블 기획·퍼블리싱 1팀 대리 탁소나를 연기한다. 탁소나는 현실에서 차욱현과 사사건건 부딪히지만 그가 버츄얼 아이돌로 활동한다는 사실을 모른 채 팬심을 키워가는 인물이다. 두 사람은 직장 상사와 부하 직원, 아이돌과 팬이라는 상반된 관계를 오가며 로맨스를 펼친다.이번 작품은 이민호가 지난해 방송된 tvN '별들에게 물어봐' 이후 선보이는 드라마라는 점에서도 관심을 모은다. 당시 '별들에게 물어봐'는 약 500억원의 제작비가 투입된 대작으로 주목받았지만 시청률이 1%대까지 떨어지며 기대에 미치지 못하는 성적을 거뒀다.전작에서 아쉬운 성적표를 받아든 이민호가 '버츄얼 러브'의 흥행을 이끌 수 있을지 관심이 쏠린다.'버츄얼 러브'는 2027년 하반기 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr