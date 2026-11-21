최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

배우 신수호가 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에서 호흡을 맞춘 류준열과 대학 선후배 사이임을 밝혔다.최근 신수호는 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다.지난 8월 공개된 '들쥐'는 자신의 모든 것을 빼앗은 정체불명의 인물을 추적하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 신수호는 극 중 형사 한창우 역을 맡아 류준열, 설경구, 이규형 등과 호흡을 맞췄다.류준열과의 촬영 경험을 묻자 신수호는 같은 대학 출신이라는 인연을 언급했다. 두 사람은 수원대학교 연극영화과 선후배 사이다. 신수호는 "류준열 선배님과는 이번 작품에서 처음 만났다. 같은 학교 같은 과 선배님인데 제가 학교생활을 조용히 하다 보니 저를 잘 모르시긴 하더라"며 "과 후배라고 말씀드렸더니 이후 다른 분들에게도 우리 학교 후배라고 많이 이야기해 주셨다" 고 말했다. 이어 "아무래도 작품에서 학교 선배님들을 만나면 반갑다"고 덧붙였다.설경구와의 촬영 경험도 전했다. 신수호는 "직접적으로 말을 많이 나눠보지는 못했지만 실제로 뵈니 굉장히 젠틀하고 털털하셨다. 촬영하실 때도 굉장히 파이팅 넘치셨다"고 밝혔다.특히 설경구의 연기 열정이 인상 깊었다고. 신수호는 "비를 맞으며 난투극을 벌이는 장면이 있었다. 생각보다 촬영하기 쉽지 않은 장면이었는데도 굉장히 열정적으로 임하셨다"며 "그 모습을 보면서 정말 존경스럽다는 생각이 들었다"고 회상했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr