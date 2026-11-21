사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

허각이 무려 24kg을 뺀 근황과 운동 없는 다이어트 비법을 공개해 웃음을 자아냈다.지난 21일 밤 10시 20분 방송된 KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서는 썸데이, 허각, 김하온, 한로로가 게스트로 출연해 다채로운 라이브 무대와 진솔한 이야기가 그려졌다.이날 방송에서 허각은 대표곡 '나를 사랑했던 사람아'를 열창하며 날렵해진 비주얼을 뽐냈다. 허각을 본 성시경이 허각을 향해 "정말 많이 홀쭉해졌다"고 놀라워하자 허각은 "가수인데 관리를 못 했다는 욕을 많이 먹어서 독하게 마음먹고 뺐다"고 털어놨다.성시경은 허각을 향해 "그건 좀 그렇다"며 "다양한 모델이 있는 것 아니냐"며 "다 똑같아야 한다면 몸이 비처럼 돼야 하는데 그럴 수는 없다"고 외모 지적에 안타까움을 표했다.이어 성시경이 감량 폭을 묻자 허각은 "총 24kg을 뺐다"고 답하면서도 "방송이 나갈 때쯤에는 4kg 정도 쪘을지도 모르니 20kg 감량으로 정정해도 되느냐"고 너스레를 떨었다.또 가장 좋아하는 음식으로 짜장면을 꼽은 허각은 목표 체중에 대해 "지금보다 3~4kg 정도 더 빼면 너무 없어 보이지 않을까 싶다"고 말했고 "운동은 하지 않으며 칼로리 소모가 큰 노래가 곧 운동"이라고 주장했다.이에 성시경은 허각을 향해 "정신 차려라"며 "운동을 안 하고 식사량으로만 빼면 영원히 요요가 기다리니 꼭 운동을 해라"고 조언하면서도 건강하게 뺀 노력을 응원했다.또한 허각은 성시경의 식단을 따라 회를 먹었지만 "안주가 좋다 보니 오히려 술이 물처럼 들어가더라"고 고백해 폭소를 안겼고 콘서트 엔딩곡이 된 '하늘을 달리다' 무대와 함께 원곡자 이적에게 고마움을 전했다.이어 윤보미를 언급한 라도의 달달한 고백과 썸데이의 17년 만의 음악방송 무대도 눈길을 끌었다. 2009년 드라마 '꽃보다 남자' OST로 사랑받은 썸데이는 2026년 리메이크 버전 '알고있나요'를 선보이며 "이렇게 제대로 된 음악방송에 처음 출연했다"고 긴장감을 드러냈다.과거 미니홈피 BGM 1위를 기록하던 시절에는 얼굴 준비가 안 돼 강동원을 닮은 매니저가 대신 불려 나갔던 일화를 전했고 현재 직장 음악사업부 본부장으로 재직 중인 정세영은 연차를 내고 녹화에 참여했다고 밝혔다.성시경이 라도에게 에이핑크 윤보미와의 결혼 과정을 묻자 라도는 "어떻게 하다 보니 그렇게 됐다"며 "저도 얼굴이 착한 느낌은 아니라서 쉽지 않았다"고 답했다. 호칭을 묻는 질문에 라도는 "집에 도착하면 공주님이라고 부른다"고 고백했고 윤보미가 자신을 부르는 애칭에 대해서는 "보미는 저한테 진돗개라고 한다"며 세 번째 강아지처럼 닮았다고 해 웃음을 자아냈다. 성시경은 "제가 아는 보미 맞냐"며 놀라워했고 라도는 카리나의 'Slow Motion'을 원키로 열창하며 부드러운 보컬을 뽐냈다.한로로와 김하온의 개성 넘치는 무대도 밤을 뜨겁게 달궜다. 한로로는 성시경과 자신의 곡 '0+0'을 듀엣으로 부르며 감사의 마음을 전했고 중학생 시절부터 즐겨 들은 GIRL의 '아스피린'과 강렬한 밴드 사운드의 신곡 '물음표'를 선보였다. 이어 무대에 오른 김하온은 데뷔 8년 만에 단독 공연을 결심하게 됐다고 밝혔고 성시경은 김하온에 대해 "진중한 성격이다"라고 언급했다. 김하온은 '패스프투드 주문 랩'과 'Always Awake' 무대를 연달아 펼치며 강렬한 랩 비트로 마지막을 장식했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr