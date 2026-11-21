김요한이 오연희 생일 이벤트를 직접 준비했다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

김요한이 오연희 생일 이벤트를 직접 준비했다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

전 배구선수 김요한(41)이 여자친구인 배우 오연희(30)를 위해 특별한 생일 이벤트를 준비했다. 직접 끓인 미역국과 손편지, 가방을 선물한 데 이어 예비 장모를 위한 미역국까지 챙기며 애정을 쏟았다.지난 20일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김요한이 여자친구 오연희의 생일을 맞아 직접 이벤트를 준비하는 모습이 그려졌다.김요한은 오연희와 한남동에서 만나 김병현이 운영하는 레스토랑을 방문했다. 두 사람과 합석한 김병현은 "요한이가 여자친구를 소개해준 게 이번이 처음"이라고 밝혔다.오연희는 김요한이 데이트 도중 자정이 되면 자신을 귀가시킨다며 아쉬움을 토로했다. 이에 김병현은 "문제를 해결하는 방법은 하나다. 빨리 결혼하면 된다"고 농담했다. 김병현이 결혼을 염두에 두고 만나는지 묻자 오연희는 "그렇다. 주변 분들을 만나 얘기를 듣다 보니 자연스럽게 미래를 생각하게 된다"고 답했다.이후 김요한은 오연희를 자신의 집으로 초대했다. 거실에는 생일파티 장식이 준비돼 있었고, 김요한은 '인간 화환'으로 변신해 여자친구를 맞았다.김요한은 "생애 처음으로 미역국을 끓여봤다"며 직접 차린 생일상을 선보였다. 오연희는 어머니가 매년 생일마다 미역국을 끓여줬지만 올해는 그러지 않았다며, 대신 다음 날 먹을 미역국을 준비했다는 연락을 받았다고 전했다.이에 김요한은 "어머님이 나랑 텔레파시가 통한 것 같다"고 기뻐했다. 오연희도 "나도 내년 8월까지 미역국 끓이기를 연습해야겠다"며 김요한의 생일을 챙기겠다는 뜻을 내비쳤다.식사 후 김요한은 손편지와 가방을 선물했다. 또 "연희를 낳아주셔서 감사한 어머님께 전해 드리라"며 직접 끓인 미역국을 보온병에 담아 건넸다.감동한 오연희는 김요한을 끌어안았다. 이후 가장 마음에 드는 생일 선물을 묻는 질문에 "김요한!"이라고 답했다. 이어 "이제 오빠를 선물로 받았으니 내 마음대로 해도 되나?"라며 애정을 표했다.'신랑수업2'는 매주 금요일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr