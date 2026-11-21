배우 조윤희와 황정음이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 조윤희가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 조윤희가 황정음의 뒤를 이어 '솔로라서2'의 새 MC로 합류한다. 제작사 ABO미디어 이승연 대표는 조윤희와 수년 전부터 프로그램 출연을 논의해 왔다며 섭외 배경을 밝혔다.16일 이승연 대표는 텐아시아와의 전화 인터뷰에서 "조윤희 씨와는 몇 년 전에도 프로그램 출연에 관한 이야기를 나눴다"며 "이혼 후 자녀와 함께 새로운 삶을 살아가는 모습이 프로그램의 성격과 잘 맞는다고 생각했다"고 말했다.조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸을 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 딸을 양육하며 배우 활동을 이어왔고, JTBC 예능 '용감한 솔로 육아-내가 키운다'를 통해 모녀의 일상을 공개하기도 했다. 이 대표는 과거 '내가 키운다'를 비롯해 여성 연예인들의 일상을 다루는 프로그램에 참여한 경험을 언급했다. 그는 "여성 배우들과 인연이 많다. SNS도 꾸준히 팔로우하며 근황을 지켜보고 있다"고 설명했다. 이러한 인연을 바탕으로 조윤희와도 이전부터 출연에 관한 이야기를 나눠왔다는 설명이다.앞서 '솔로라서' 시즌1에서는 황정음이 신동엽과 함께 MC를 맡았다. 시즌2에서는 조윤희가 황정음의 자리를 이어받아 신동엽과 호흡을 맞춘다. 두 배우 모두 이혼 후 자녀를 양육하며 활동을 이어왔다는 공통점이 있다.이 대표는 이번 시즌에서 출연진 구성에도 변화를 줬다고 밝혔다. 그는 "시즌1에서는 이혼 후 새로운 출발을 하는 여성 연예인들이 중심이었다면, 시즌2에서는 결혼 여부와 관계없이 자신만의 삶을 살아가는 여성들의 이야기를 담고 싶었다"고 말했다. 이어 "여성 연예인들이 혼자 살아가는 모습을 집중적으로 다루는 프로그램이 많지 않다"며 "단순히 집이나 맛집을 소개하는 것이 아니라 홀로 살아가면서 어떤 고민을 하고 새로운 도전에 나서는지를 보여주고 싶었다"고 설명했다.이 대표는 기획 의도에 관해 "연예인들도 일반인들과 마찬가지로 미래를 고민하고 새로운 직업을 찾는다"며 "여러 경험을 거친 출연자들이 자기 삶을 이어가는 과정을 통해 시청자들과 공감대를 형성하고 싶다"고 덧붙였다.'솔로라서2'는 오는 12월 7일 첫 방송 된다. 신동엽과 조윤희가 MC를 맡으며 김지수, 클라라, 유이 등이 출연한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr