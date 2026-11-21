사진 = MBC '라이어' 캡처

사진 = MBC '라이어' 캡처

서현진이 세상에서 가장 믿었던 친언니 김지현과 전 연인 오동민의 충격적인 불륜 사실을 알고 배신감에 치를 떠는 가운데 유연석의 아들이 마약 운반 혐의로 경찰 조사를 받으며 얽히고설킨 인물들의 파국이 최고조에 달했다.지난 20일 밤 9시 50분 방송된 MBC '라이어'(연출 조영민/극본 백재영)7회에서는 강지선(서현진 분)이 언니 강지은(김지현 분)과 전 남자친구 박중현(오동민 분)의 은밀한 관계를 파헤치다 뼈아픈 진실을 마주하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 강지선은 강지은의 집을 찾았다가 박중현과 언니가 심상치 않은 분위기 속에서 말다툼하는 장면을 목격했다.박중현은 "바쁘다"는 핑계를 대며 황급히 자리를 피했고 의아함을 느낀 강지선은 박중현의 차에서 발견한 우산을 강지은에게 건넸다. 강지은은 "비가 와서 우산을 빌려줬다"고 둘러댔지만 앞서 박중현은 강지은이 차에 탔다가 "우산을 두고 내린 것 같다"고 말한 바 있었다.두 사람의 엇갈린 진술을 간파한 강지선은 "빌려줬는데 왜 어디에다 뒀는지 몰라 그날 비 안 왔어"라며 강지은을 매섭게 추궁했다.강지은은 애써 상황을 모면하려 했지만 강지선은 "왜 거짓말해 언니 박중현도 그만 물어보라는 표정이더라"며 의심을 거두지 않았다.결국 궁지에 몰린 강지은은 박중현과의 관계를 인정하며 "나랑 형부가 많이 지쳐 있었다"고 했다. 이어 "병원에서 중현이를 만나면 좀 쉬는 기분이었고 늘 웃게 해줬다"고 고백했다.믿었던 언니의 변명에 강지선은 "언니는 내가 세상에서 믿을 수 있는 유일한 사람이었다"며 "어떻게 그럴 수 있냐"며 배신감을 터뜨렸다.마침 귀가한 형부 김형수(이천희 분)와 마주친 강지선은 충격을 이기지 못하고 집을 뛰쳐나갔고 강지은은 남편에게 이야기할 것이 있다며 파란을 예고했다.배신감은 그날 밤에도 멈추지 않았다. 박중현이 강지선의 집 앞까지 찾아와 상황을 수습하려 한 것. 박중현은 강지선을 향해 "네가 오해한 거다"며 "사람이 실수할 수도 있는 것 아니냐"며 변명을 늘어놓았다.강지선이 "나랑 만나면서부터 둘이 나를 보며 재밌었겠다"고 따져 묻자 박중현은 여전히 친구라며 "그렇게까지 가는 건 조금 과민 반응하는 거다"라고 오히려 책임을 돌렸다. 이에 강지선은 "내가 문제라는 식으로 말하지 마"라고 단호하게 일갈한 뒤 자리를 떴다.같은 시각 다른 인물들의 갈등 역시 걷잡을 수 없이 치달았다. 아내 이화영(옥자연 분)의 몸에서 마약류인 GHB가 검출된 사실을 알게 된 박석구(임성재 분)는 민준호(유연석 분)를 찾아가 서늘한 살기를 드러냈다. 박석구는 민준호를 향해 "적을 공격할 때는 빠르게 기습적으로 한다"며 "저한테 기회가 온다면 단 1초도 망설이지 않을 것"이라고 경고해 등골을 오싹하게 만들었다.경찰 이화영이 GHB 거래 현장에서 놓친 의문의 인물을 추적하던 중 온라인 고액 배달 아르바이트 정황을 포착하면서 사건은 새로운 국면을 맞았다. 이화영은 해당 아이디를 사용한 민준호의 아들 민현수(강지용 분)를 찾아내 마약 운반책인 드라퍼 혐의로 추궁했다.경찰서에 나타난 민준호에게 이화영은 촉법소년이라 하더라도 소년원 송치 가능성이 있다며 배후를 아느냐고 압박했으나, 민준호는 "눈에 흙이 들어와도 자식에게는 절대로 보여주고 싶지 않은 모습이 있다"며 태연하게 맞섰다.이후 민준호는 강지선을 찾아가 아들이 누명을 썼다며 김소연(유하연 분)을 설득해 달라고 요구했다. 강지선이 경찰서에서 침묵하던 민현수를 만나 배달 아르바이트를 한 것이 네가 아니지 않느냐고 묻던 찰나 현장에 나타난 김소연이 "얘 아니고 저다"라고 자백해 충격적인 반전을 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr