서인영이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 서인영이 연습생 시절 무리한 유연성 훈련으로 허벅지 핏줄이 터졌던 경험을 털어놨다. / 사진제공=티캐스트 E채널

가수 서인영이 연습생 시절 무리한 유연성 훈련으로 허벅지 핏줄이 터졌던 경험을 털어놨다.지난 19일 방송된 예능프로그램 '서인영의 유행꼰대' 8회에서는 서인영과 미미미누, 게스트 양상국이 최근 젊은 세대 사이에서 유행하는 다양한 액티비티를 살펴봤다. 등산부터 피트니스 레이스, 유연성 훈련까지 여러 운동 문화가 소개된 가운데 서인영은 연습생 시절 겪었던 고충을 떠올렸다.세 사람은 유연성을 높이기 위해 전문적으로 다리 찢기를 배우는 학원이 등장하자 각자의 경험을 이야기했다. 서인영은 "연습생 시절 다리를 억지로 찢어서 허벅지 핏줄이 다 터졌다"며 당시 무리한 훈련을 받았던 기억을 전했다. 이어 세 사람은 직접 유연성 측정에 나섰다. 미미미누는 -2cm, 양상국은 -5cm를 기록한 반면, 평소 유연하지 않다고 말했던 서인영은 25cm를 기록하며 가장 높은 수치를 보였다.서인영과 양상국의 과거 인연도 언급됐다. 두 사람은 2016년 방송된 '진짜 사나이'에서 함께 군 생활을 체험한 사이다. 서인영은 "사람이 힘들 때 정이 든다"며 양상국과 친분을 쌓게 된 계기를 설명했다. 양상국은 유럽 축구 경기를 직접 관람하는 데 3000만원을 사용하고, 강남 고급 아파트 테니스장에 스포츠카를 타고 다니는 인물로 소개됐다. 이에 그는 "과장이 많이 됐다", "거의 가짜 같은 인생이다"라며 해명에 나섰다.양상국은 "축구 직관에 3천만 원을 실제로 쓰긴 썼다. 당시에 전 재산을 털었다"고 밝혔다. 고급 아파트 테니스장 역시 이용료를 내고 방문하는 곳이라고 설명했다. 이어 10년째 현역 레이싱 선수로 활동 중이며, 첫 세미프로리그 시즌에서 우승한 경력도 전했다.세 사람은 등산과 사우나 등 다양한 여가 문화에 관해서도 이야기를 나눴다. 관악산 연주대에서 소원을 빌고 정상 인증사진을 촬영하기 위해 등산객들이 길게 줄을 서는 현상이 소개됐다. 에베레스트 입산료가 성수기 기준 1인당 약 2100만원에 달한다는 설명에 양상국은 "에베레스트 너무했다. 누가 올라가냐"며 놀라워했다.사우나에 관한 이야기가 나오자 서인영은 과거 친구들과 밤새 시간을 보냈던 경험을 떠올렸다. 그는 "식혜 한 잔 때리면서 밀린 때와 수다를 해결했다"고 말했다. 이어 사우나에서 자신을 알아보는 사람을 마주치면 "나도 모르게 몸매를 신경 쓰게 된다"고 털어놨다. 보디로션을 바를 때도 S라인을 의식한다고 덧붙였다.스포츠 팬들의 독특한 응원 문화도 다뤄졌다. 양상국은 최근 젊은 팬들이 자신을 '요예 삼촌'으로 알아본다고 밝혔고, 서인영은 어린 팬들이 자신을 '개과천선 서인영'으로 부르며 유튜버로 알고 있다고 전했다. 방송 말미 양상국은 "촬영 자체가 액티비티였다. 서인영 씨 결혼도 알게 됐다"며 출연 소감을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr