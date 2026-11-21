이주연이 결혼 의향을 내비치며 이상형을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

전현무, 곽튜브가 이주연, 레이나와 충낭 보령 맛집들을 찾았다. / 사진제공=MBN·채널S '전현무계획4'

애프터스쿨 출신 이주연(39)이 결혼과 출산에 대한 생각을 밝혔다. 과거에는 결혼할 생각이 없었지만 1년 전부터 마음이 바뀌었다며 연상의 남성을 이상형으로 꼽았다.지난 20일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4' 21회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 애프터스쿨 출신 이주연, 레이나와 함께 충남 보령에서 식도락 여행을 즐기는 모습이 그려졌다.전현무는 보령 여행을 시작하며 곽튜브에게 "오늘 특집 이름은 아직 없다. 다 먹어보고 마지막에 네가 정해라"고 말했다. 그동안 '전현무계획'을 통해 361곳의 식당을 방문한 곽튜브를 위한 특별한 여행이었다.두 사람이 첫 번째로 찾은 곳은 45년 동안 한자리를 지켜온 아욱국 백반집이었다. 오전 5시부터 손님을 맞는 이곳에서 전현무와 곽튜브는 담백하면서도 깊은 아욱국 맛에 감탄하며 식사를 마쳤다.이후 두 사람은 이주연, 레이나와 합류해 밴댕이 조림 맛집으로 향했다. 전현무가 이주연에게 레이나를 데려온 이유를 묻자 이주연은 "요즘 가장 자주 만나는 사이다. 몇 년 전에 (여행을 같이 갔는데) 수영장에서 수영은 안 하고 남자 이야기만 몇 시간을 하기도 했다"며 친분을 자랑했다. 레이나는 "그때 언니도, 저도 이별 직후여서 속 시끄러울 때 여행을 갔던 것"이라고 당시 상황을 설명했다. 둘의 과거 연애 이야기에 전현무, 곽튜브를 귀를 쫑긋 세웠다.이야기를 나누는 사이 밴댕이 조림이 완성됐다. 식당 사장은 직접 밴댕이 가시를 발라준 뒤 상추에 밴댕이 살과 밥, 양념장, 삭힌 마늘을 곁들이는 쌈 비법을 알려줬다. 네 사람은 조림 양념에 참기름을 넣어 만든 비빔밥까지 맛봤다.이어 대천항 수산시장으로 이동한 이들은 제철 전어와 수꽃게, 대하를 구매했다. 바다가 보이는 초장집에 도착한 곽튜브는 "여기 진짜 파노라마 뷰네"라며 감탄했다.이들은 자연산 대하찜과 전어회, 전어구이, 수꽃게탕으로 차려진 한 상을 즐겼다. 꽃게탕에는 라면 사리까지 추가해 식사를 마무리했다.식사 도중 전현무는 "현재 애프터스쿨에서 결혼한 멤버는 가희랑 정아네?"라며 결혼 이야기를 꺼냈다. 레이나는 "다음 순서가 주연 언니인데 안 될 것 같다"고 말해 이주연을 발끈하게 했다. 이주연이 "안 될 것 같다고?"라고 되묻자 레이나는 "당장은!"이라고 수습해 웃음을 자아냈다.곽튜브가 결혼할 생각이 있는지 묻자 이주연은 "결혼하고 싶다. 아기도 낳고 싶다. 원래는 결혼 생각이 없었다가 1년 전부터 생겼다"고 밝혔다. 이상형에 대해서는 "예전엔 외모를 많이 봤는데 요즘에는 제가 존경할 수 있는 사람이 좋다. 의지할 수 있는 연상! 연하는 못 만날 것 같다"고 말했다.여행을 마칠 무렵 전현무는 곽튜브에게 이번 여행의 특집명을 정해달라고 요청했다. 곽튜브는 "보령의 아이콘이 될 수 있는 보령의 맛! 보령의 아이콘 특집"이라고 외쳤다.한편 1987년생인 이주연은 빅뱅 지드래곤(GD)과 다섯 차례나 열애설에 휩싸였다. 이후 지드래곤 소속사 갤럭시코퍼레이션이 지난해 "최근 계속해서 의혹이 제기되고 있는 지드래곤과 이주연의 열애설은 사실이 아니다"라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr