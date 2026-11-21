강한나가 '재혼황후'에 출연했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 강한나가 '재혼황후'에서 이종석과 혼인 문제로 얽힌 왕비로 깜짝 등장했다.지난 18일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후' 8회에서는 강한나가 서왕국 왕비 크리스타 역으로 특별출연해 하인리(이종석 분)와 대화를 나누는 모습이 그려졌다.'재혼황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 드라마다.이날 크리스타는 워턴 3세(이준혁 분)가 세상을 떠난 뒤 왕위에 오른 하인리에게 산책을 제안했다. 그는 하인리의 안부를 살피는 한편 원로들의 견제 속에서도 자신의 뜻을 지켜나갈 수 있도록 조언했다.이어 두 사람의 대화는 왕실에서 거론되고 있는 혼인 문제로 이어졌다. 크리스타는 하인리에게 마음에 둔 사람이 있는지 물었고 하인리는 이미 좋아하는 사람이 있다는 사실을 털어놨다.강한나는 크리스타의 차분하면서도 단호한 면모를 표현했다. 하인리와 오랜 시간 알고 지낸 사이인 만큼 편안하게 대화를 나누다가도 왕실의 상황을 언급할 때는 진지한 태도로 조언을 건넸다.특히 혼인 문제가 언급되는 장면에서는 말투와 표정에 미묘한 변화를 주며 긴장감을 더했다. 하인리의 속마음을 확인하려는 크리스타의 모습부터 새 왕의 앞날을 걱정하는 태도까지 절제된 연기로 소화했다.강한나는 앞서 '캐셔로', '폭군의 셰프', '러브 : 트랙 - 세상에 없는 사운드트랙' 등 다양한 작품에 출연했다. 영화 '남편들'에서는 강단 있는 아내 시내 역을 맡았으며, 이번 '재혼황후'에서는 왕실의 상황을 읽고 조언하는 크리스타로 변신했다.짧은 특별출연이었지만 하인리와의 혼인 문제가 거론되는 인물로 등장하면서 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다. 강한나는 오는 2027년 방송 예정인 tvN '고래별'에서 독립운동가 한연경 역으로 시청자들과 만날 예정이다.한편 '재혼황후'는 디즈니+에서 공개 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr