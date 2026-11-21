최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

배우 신수호가 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에서 형사 한창우 역을 연기하며 캐릭터에 자신만의 색깔을 입히기 위해 고민했다고 밝혔다.최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다.지난 8월 공개된 '들쥐'는 자신의 모든 것을 빼앗은 정체불명의 인물을 추적하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 신수호는 극 중 형사 한창우 역을 맡아 의문의 투서를 받고 수사에 나선 순용 역의 이규형 등과 호흡을 맞췄다.'들쥐'는 공개 2주 만에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위에 오르며 흥행에 성공했다. 지난 8월 31일부터 9월 6일까지 440만 시청수를 기록했으며, 한국을 비롯한 전 세계 45개국에서 TOP 10에 이름을 올렸다.이날 신수호는 작품 공개 이후 주변 반응에 대해 "평소에는 조용하고 나긋나긋한 말투다 보니까 재밌어하는 부분도 있는 것 같다"며 "주변에서는 잘 봤다는 이야기를 해줬다. 제가 주변 사람들에게 작품에 관해 이야기를 많이 하는 편은 아니다"라고 말했다. 이어 "넷플릭스에서 1위를 하면서 많은 분이 작품을 보게 된 것 같다"며 털어놨다.신수호가 연기한 창우는 사건 해결에 열의를 보이는 순용(이규형 분)과 달리 주어진 일을 적당히 마무리하고 싶어 하는 형사다. 신수호는 "개인적으로 연기자의 역할은 캐릭터에 본인만의 색깔을 묻히는 것이라고 생각한다"며 "창우는 강력 사건을 굳이 하고 싶어 하지 않는 형사로 잡았다. 심드렁하면서도 '설렁설렁하면 되지'라는 일반 직장인의 마음으로 접근했다"고 설명했다.이어 신수호는 "저 역시 나긋나긋하고 부드러운 부분이 있다. 그런 저의 모습과 창우의 성격을 어떻게 섞을지 고민했다"며 "그 과정에서 창우라는 캐릭터 자체를 파괴하지 않으려고 신경 썼다"고 덧붙였다.특히 이규형이 연기한 순용과는 상반된 성격을 보여주는 데 중점을 뒀다. 신수호는 "이규형 선배님이 열혈 형사로 나오다 보니까 대치되는 느낌으로 연기했다. 창우를 '왜 저렇게까지 하지?'라는 생각을 가진 인물처럼 표현하려고 했다"고 밝혔다.극 중 형사팀으로 함께한 이규형을 비롯한 동료 배우들과의 호흡에 대해서도 이야기했다. 신수호는 "촬영 전부터 선배님들이 인간적으로 편하게 다가와 주셨다"고 말했다. 이어 "대본 리딩이 끝나고 형사 역할을 맡은 배우들끼리 카페에서 만났다. 다들 차려입고 오실 줄 알았는데 편하게 입고 오셨더라. '이분들 정말 형사 같다'는 생각이 들었다"며 "촬영 중간중간 함께 밥도 먹고 시간을 보내면서 자연스럽게 가까워졌다. 정말 재미있었다"고 회상했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr