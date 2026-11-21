최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

배우 신수호에게 연기는 여전히 가장 즐거운 놀이다. 부모님의 반대에도 배우의 길을 택한 그는 지난 11년간 크고 작은 배역을 거치며 자신만의 연기 세계를 쌓아왔다. 지난해에는 여러 작품에 출연하며 바쁜 시간을 보냈고, 올해는 넷플릭스 시리즈 '들쥐'로 전 세계 시청자들과 만났다. 그동안 쌓아온 경험을 바탕으로 더욱 깊이 있는 연기를 보여주고 싶다는 신수호다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 신수호와 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'를 비롯해 지난 11년간의 배우 생활과 앞으로의 목표에 관한 다양한 이야기를 나눴다.'들쥐'는 자신의 모든 것을 빼앗은 정체불명의 인물을 추적하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 공개 이후 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위에 오르며 주목받았다. 신수호는 극 중 형사 한창우 역을 맡아 이규형, 류준열, 설경구 등과 호흡을 맞췄다.신수호는 작품 공개 이후 주변 반응에 대해 "평소에는 조용하고 나긋나긋한 말투다 보니까 재밌어하는 부분도 있는 것 같다"며 "주변에서는 잘 봤다는 이야기를 해줬다. 제가 주변 사람들에게 작품에 관해 이야기를 많이 하는 편은 아니다"라고 말했다. 이어 "넷플릭스에서 1위를 하면서 많은 분이 작품을 보게 된 것 같다"며 기뻐했다.그가 연기한 창우는 사건 해결에 열의를 보이는 순용(이규형 분)과 달리 주어진 일을 적당히 마무리하고 싶어 하는 형사다. 신수호는 "개인적으로 연기자의 역할은 캐릭터에 본인만의 색깔을 묻히는 것이라고 생각한다"며 "창우는 강력 사건을 굳이 하고 싶어 하지 않는 형사로 잡았다. 심드렁하면서도 '설렁설렁하면 되지'라는 일반 직장인의 마음으로 접근했다"고 설명했다. 이어 "저 역시 나긋나긋하고 부드러운 부분이 있다. 그런 저의 모습과 창우의 성격을 어떻게 섞을지 고민했다"며 "그 과정에서 창우라는 캐릭터 자체를 파괴하지 않으려고 신경 썼다"고 덧붙였다.이규형을 비롯한 형사팀 배우들과는 촬영 전부터 친분을 쌓았다. 신수호는 "촬영 전부터 선배님들이 인간적으로 편하게 다가와 주셨다"고 회상했다. 이어 "대본 리딩이 끝나고 형사 역할을 맡은 배우들끼리 카페에서 만났다. 다들 차려입고 오실 줄 알았는데 편하게 입고 오셨더라"며 "'이분들 정말 형사 같다'는 생각이 들었다"고 전했다. 또한 "촬영 중간중간 함께 밥도 먹고 시간을 보내면서 자연스럽게 가까워졌다. 정말 재미있었다"고 기억했다.류준열과는 뜻밖의 인연도 있었다. 두 사람은 수원대학교 연극영화과 선후배 사이다. 신수호는 "류준열 선배님과는 이번 작품에서 처음 만났다. 같은 학교 같은 과 선배님인데, 제가 학교생활을 조용히 하다 보니 저를 잘 모르시더라"고 말했다. 이어 "과 후배라고 말씀드렸더니 이후 다른 분들에게도 우리 학교 후배라고 많이 이야기해 주셨다"고 전했다.설경구의 연기 열정은 신수호에게 깊은 인상을 남겼다. 신수호는 "직접적으로 말을 많이 나눠보지는 못했지만 실제로 뵈니 굉장히 젠틀하고 털털하셨다"며 대선배를 향한 공경의 마음을 내비쳤다. 또한 "콜로세움 같은 공간에서 비를 맞으며 난투극을 벌이는 장면이 있었다. 쉽지 않은 촬영인데도 굉장히 열정적으로 임하셨다. 그 모습을 보면서 존경스럽다는 생각이 들었다"고 밝혔다.'들쥐'를 통해 존재감을 보여준 신수호지만, 배우의 길을 걷기까지의 과정은 순탄하지만은 않았다. 그는 "원래는 안정적으로 살아가는 일반 직장인의 모습을 생각했던 것 같다. 부모님이 연기하는 것을 많이 반대하셔서 배우에 대한 꿈을 묻어뒀던 부분도 있었다"고 털어놨다.그러나 연기에 대한 마음은 쉽게 접을 수 없었다. 신수호는 "성인이 돼서도 하고 싶은 일을 하지 못한다면 어떨까 하는 생각이 들었다. 내가 사는 인생이라면 하고 싶은 걸 하는 게 가장 좋은 방법이지 않을까 싶었다"며 "부모님이 고등학교 내내 반대하셨지만 결국 제 진심이 통한 것 같다"고 회상했다.신수호는 2015년 SBS 드라마 '냄새를 보는 소녀'를 시작으로 '용팔이', '육룡이 나르샤', '미녀 공심이', '결혼작사 이혼작곡', '마녀의 게임', '7인의 탈출' 등 다양한 작품에 출연하며 연기 경력을 쌓았다. 지난해에는 넷플릭스 시리즈 '탄금'에서 재이(조보아 분)의 조력자 발싸개 역을, 드라마 '단죄'에서는 정보원 김도진 역을 맡기도 했다.그렇게 크고 작은 배역을 거쳐 어느덧 데뷔 11년 차가 됐다. 신수호는 "전보다 내 안의 내실을 채워야겠다는 생각이 있었던 것 같다"며 지난 시간을 돌아봤다. 이어 "지난해는 저한테 과분한 경험을 많이 했다. 그런 경험들이 자양분이 되지 않았나 싶다"며 "쓸데없는 경험이 아니라 나에게 필요한 경험이었다는 걸 증명할 수 있는 배우가 되고 싶다"고 강조했다.오랜 시간 배우 생활을 이어올 수 있었던 원동력은 결국 연기에 대한 애정이었다. 신수호는 "연기가 우선이었던 것 같다. 연기가 아니면 제가 딱히 재미있게 할 수 있는 일이 있을까 하는 생각이 든다"고 말했다. 또한 "어려운 상황이 있었다고 하더라도 다른 일을 하는 것 역시 연기를 위한 것이었다. 앞으로도 연기를 위해서 살아가고 싶다"고 전했다.롤모델로는 오정세, 그리고 같은 소속사 선배인 남궁민을 꼽았다. 신수호는 "남궁민 선배님은 연기할 때 날카롭고 샤프하면서도 나긋나긋한 부분이 있는 것 같다. 부드러우면서도 날카로운 모습이 인상적이다"라고 말했다.오정세에 대해서는 "대사를 해석하는 방식이 정말 인상 깊다. 그냥 흘려넘길 수도 있는 대사가 킬링 포인트가 되는 순간이 있더라"며 감탄했다. 그러면서 "영화 '남자사용설명서'를 봐도 대사를 본인만의 방식으로 재미있게 해석하신다. 그런 부분에서 롤모델로 삼게 됐다"고 설명했다.특히 현재 촬영 중인 MBC 드라마 '라인의 법칙'을 통해 오랫동안 롤모델로 꼽아온 오정세와 만나게 됐다. 신수호는 "회식 자리에서 오정세 선배님께 롤모델이라고 말씀드렸는데 처음에는 믿지 않으시더라"고 전했다. 이어 "선배님의 필모그래피를 쭉 읊어드렸더니 그제야 진짜 좋아했구나 하고 믿어주셨다"며 웃었다.신수호는 오정세를 향한 존경심도 표했다. 그는 "오정세 선배님은 캐릭터의 스펙트럼이 넓고 외향적인 이미지가 강하다고 생각했는데, 실제로 뵈니 조용하고 진중한 부분도 있더라"며 "그 모습을 보면서 나도 저런 배우가 될 수 있겠다는 생각이 들었다. 어떻게 보면 제게 길을 터준 선배님이라고 할 수 있다"고 말했다.예능 출연에도 관심을 보인 신수호는 "열심히 분발해 보겠다"고 했다. 그러면서 "'나 혼자 산다' 같은 프로그램에서 제 엉뚱한 모습을 보여드리고 싶다. 제가 특이한 부분이 많다"며 웃었다. 뿐만 아니라 "요즘은 저의 행복을 찾으려고 하는 중"이라고 덧붙였다.마지막으로 그는 "연기는 가장 본질적으로 놀이라고 생각한다"며 "앞으로도 감사한 일을 감사한 마음으로, 즐겁게 할 수 있는 배우가 되도록 열심히 놀아보겠다"고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr