'재혼 황후'가 뜨거운 화제성을 보이고 있다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후'가 플릭스패트롤에서 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위를 기록했다. / 사진=플릭스패트롤 캡처

신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 주연의 디즈니+ '재혼 황후'가 글로벌 1위에 올랐다. 공개 17일 만에 전 세계 45개국에서 정상을 차지하며 해외 시청자들의 관심을 끌고 있다.글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면 '재혼 황후'는 지난 20일 기준 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위를 기록했다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지 드라마다.지난 3일 공개된 '재혼 황후'는 공개 17일 차에 플릭스패트롤 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 올랐다. 일본과 대만 등 아시아 국가뿐 아니라 프랑스, 폴란드, 스페인, 헝가리 등 유럽과 브라질, 멕시코 등 중남미를 포함해 총 45개국에서 1위를 기록했다.작품을 향한 관심은 주연 배우들에게도 이어졌다. 구글 트렌드(Google Trends)의 지난 3일부터 11일까지 전 세계 검색 데이터에 따르면 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영에 대한 검색 관심이 여러 국가에서 나타났다. 호주, 몽골, 싱가포르, 칠레, 베트남, 인도네시아를 비롯해 러시아, 우크라이나, 콜롬비아, 홍콩, 대만, 뉴질랜드 등 아시아와 유럽, 미주 지역에서 배우들에 대한 관심이 확인됐다. 작품을 향한 호불호가 엇갈리는 가운데서도, 각종 화제성만은 확실히 챙긴 모양새다.'재혼 황후'는 글로벌 누적 조회수 약 30억 회를 기록한 동명의 웹툰을 원작으로 한다. 황후 나비에를 중심으로 소비에슈, 라스타, 하인리의 관계가 얽히는 로맨스 판타지 서사를 담았다.극 중 나비에는 라스타에게 마음을 빼앗긴 소비에슈로부터 이혼을 통보받는다. 그러나 이혼을 수락하는 대신 하인리와의 재혼 승인을 요구하며 자신의 운명을 직접 선택하는 인물이다.드라마는 황실을 배경으로 한 화려한 영상미와 인물들의 복잡한 관계를 내세우고 있다. 회차가 진행될수록 나비에의 선택과 인물들의 갈등이 본격화되면서 마지막 이야기에 관심이 모이고 있다.총 10부작인 디즈니+ '재혼 황후'는 오는 25일 마지막 에피소드를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr