사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

'굿파트너2'가 한층 뜨겁고 통쾌해진 사이다 이혼쇼의 시작을 알렸다.SBS 금토드라마 '굿파트너2'(연출 서민정/극본 최유나)가 지난 20일 뜨거운 기대 속에 첫 방송됐다. 파격적인 이혼 에피소드 속 예측 불가한 반전과 차은경(장나라 분)만의 통쾌한 이혼 해결법이 시청자들을 단숨에 사로잡았다. 무엇보다 차은경과 강혜성(김혜윤 분)의 치열한 법정 맞대결부터 새로운 파트너 인연을 예고한 순간까지 흥미진진한 전개가 이어지며 기대감을 높였다. 이에 시청자 반응도 뜨거웠다. 1회 시청률은 최고 9.9%, 전국평균 8.4%를 기록하며 쾌조의 스타트를 알렸다. 2049 시청률 최고 3.77%를 기록했다.(닐슨코리아 기준) 이는 전작 김지원 주연 '닥터X' 첫방송 시청률 11.4% 보다는 떨어진 수치로, 향후 시청률이 기대된다.이날 방송에서는 '법무법인 리봄'의 대표 변호사 차은경의 화려한 귀환이 그려졌다. 국내 유일무이 이혼 전문 로펌으로 성장시킨 차은경의 비결은 의뢰인의 삶을 '해결'하는 데 있었다. 그러나 리봄의 확장과 이를 함께할 파트너 변호사를 찾는 차은경의 새로운 목표는 순탄치 않았다. 의뢰인의 이익보다 자신의 이익을 앞세우는 변호사들이 수두룩한 데다, 확장을 위해 점찍어 둔 건물부터 거물급 의뢰인까지 '법무법인 태수'에 빼앗기며 계획에 차질이 생겼다.한편 광진시에는 '법무법인 춘정'의 강혜성이 있었다. 민·형사를 가리지 않고 홀로 온갖 사건을 도맡는 강혜성은 집요한 증거 수집으로 불리한 재판까지 뒤집는 실력파 변호사였다. 대표 김상춘(류승수 분)의 타박 속에 각종 영업 자리까지 불려 다니던 그에게 마침내 꿈에 그리던 이혼 사건이 찾아왔다. 아내 박나연(고원희 분)의 외도를 이유로 이혼을 청구한 남편 서지훈(윤박 분)의 소송 건이었다. 차고 넘치는 외도 증거를 확인한 강혜성은 승소 가능성을 99%로 확신하며 설렘에 부풀었다.그러나 승리를 자신했던 강혜성의 예상은 시작부터 흔들렸다. 상대 변호사로 '대표' 차은경이 직접 등판한 것. 더욱이 차은경은 서지훈 역시 외도를 저질렀을 뿐 아니라 아내에게 다른 사람과의 관계를 강요했다는 사실을 제시하며 합의를 거부했다. 외도 행위 자체는 인정하면서도 이혼의 유책성은 인정할 수 없다는 주장이었다. 설상가상 외도를 허용하기로 한 '오픈 메리지 약정서'까지 등장하며 재판은 강혜성에게 불리하게 돌아갔다. 하지만 강혜성 역시 쉽게 물러서지 않았다. 앞서 분석한 차은경의 변론 노하우를 활용해 약정서의 핵심 쟁점을 파고들며 반격에 나선 것. 불리한 증거에도 의뢰인을 믿고 끝까지 맞서는 강혜성과 노련하게 허점을 짚어내는 차은경의 팽팽한 공방은 긴장감을 높였다.치열한 공방 끝에 차은경이 내놓은 조정안은 의외였다. 이혼에 합의하는 대신 재산분할을 요구하는 안을 제시했고, 조정 과정에서 본색을 드러낸 서지훈이 이를 받아들이며 사건은 마무리됐다. 그 이면에는 충격적인 진실이 있었다. 두 번째 이혼만큼은 피하고 싶었던 박나연이 서지훈의 강요에 못 이겨 '오픈 메리지 약정서'에 서명했고 서지훈은 의도적으로 외도 증거를 모으며 이혼의 책임을 아내에게 떠넘기려 했던 것. 차은경은 불행한 결혼을 놓지 못하는 박나연에게 "승소 판결 받으면, 박나연 씨 인생도 승소하는 것 맞나요?"라며 진짜 지켜야 할 가치가 무엇인지 되물었다. 당장의 승패보다 의뢰인의 이후 삶을 먼저 생각한 차은경만의 해결법은 뭉클함을 안겼다.사건이 끝난 뒤 차은경의 머릿속에는 강혜성이 맴돌았다. "저희는 의뢰인을 위해 최선을 다해 싸워야 하잖아요. 그게 저희 일 맞죠?"라는 진심 어린 물음부터, 거듭된 의뢰인의 거짓말에도 직접 발로 뛰며 끝까지 포기하지 않던 모습이 떠올랐다. 자신이 찾던 파트너의 자질을 모두 갖춘 강혜성에 "완전 이혼 재질이잖아. 찾았다"라며 미소 짓는 차은경의 모습은 첫 만남부터 팽팽하게 부딪혔던 두 사람의 새로운 인연을 더욱 기대케 했다.방송 말미에는 또 다른 반전이 기다리고 있었다. 리봄의 확장 문제로 박태수(박해진 분)를 찾아간 차은경이 사무실에서 전남편 김지상(지승현 분)을 마주한 것. 여기에 "은경아"라며 반갑게 인사를 건네는 박태수의 모습까지 더해지며 다음 전개에 대한 궁금증을 끌어올렸다.'굿파트너2'는 한층 과감해진 이혼 에피소드와 개성 넘치는 캐릭터들의 활약, 현실적인 고민을 녹여내며 첫 회부터 진가를 발휘했다. 무엇보다 의뢰인의 삶을 위한 해결책을 찾는 차은경과 의뢰인을 믿고 끝까지 싸우는 강혜성, 서로 다른 방식으로 같은 목표를 향해 나아가는 두 변호사의 맞대결은 짜릿한 카타르시스를 선사했다. 노련하고 냉철한 차은경의 '사이다' 매력을 극대화한 장나라와 당돌하면서도 진정성 있는 강혜성의 매력을 생동감 있게 그려낸 김혜윤의 열연 역시 빛났다. 여기에 적재적소에서 차은경을 보좌하며 활약한 '전은호' 역의 표지훈, 얄밉고도 능청스러운 라이벌 '박태수'로 변신해 극에 재미를 불어넣은 박해진의 존재감도 대단했다. 저마다 다른 개성과 목표를 지닌 인물들이 어떤 시너지를 만들어갈지 더욱 기대되는 이유다.SBS 금토드라마 '굿파트너2' 2화는 21일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr