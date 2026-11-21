이미지 크게보기 방송인 김구라가 아들 그리의 결혼설을 부인한 가운데 그리는 여자친구와 생일 호캉스를 떠났다. / 사진 = 텐아시아DB, KBS1TV '아침마당'

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김구라 아들 그리가 결혼설 속 여자친구와 생일 호캉스를 떠났다.20일 '김그리' 채널에는 "우리도 부부 프로그램 준비해야지??"라는 제목의 영상이 게재됐다.그리는 호텔로 향하며 "여기로 고른 이유가 일단 굉장히 저렴하고 다른 오성 호텔들에 비해서 가깝다"고 운을 뗐다.이어 여자친구에게 "분량 좀 뽑아 봐. 나중에 동상이몽 이런 거 찍으려면 토크 해야 된다"며 너스레를 떨었다. 또 그리는 "그녀가 기뻐해야 제가 기쁘다"며 애정을 드러냈다.저녁은 배달 치킨이었다. 그리는 "호텔에서 밥 먹으려면 적어도 한 15만, 20만 깨진다"며 배달 음식을 시킨 이유를 설명했다.또 "오늘 내 생일인데 덕을 많이 본다. 같이 있어줘서 고맙다"며 "난 진짜 최고의 생일이다"라고 고마움을 전했다.여자친구가 "좀 살찐 거 같다"고 하자 그리는 "내가 살 쪘다라는 거구나"라며 웃음을 터뜨렸다.체중계에 오른 그리는 "와, 나 진짜 쩐다. 77이다"라며 깜짝 놀랐다. 그는 "70초반까지 가 보겠다. 한 달"이라며 다이어트를 선언했다. 여자친구도 "그럼 내가 식단 만들어 주겠다"고 거들었다.한편 그리는 지난 5일 E채널 '서인영의 유행꼰대'에서 "결혼 준비하고 있다"고 말해 결혼설이 불거졌다. 소속사는 "사실무근"이라고 밝혔다.아버지 김구라도 16일 KBS 쿨FM '폴킴의 가요광장'에서 "중학교 1학년한테 대입 준비를 어떻게 하고 있냐고 묻는 것과 똑같다"며 결혼설을 일축했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr