그룹 뉴진스 해린 / 사진=텐아시아DB

그룹 뉴진스 해린이 공식 행사에 잇따라 참석하며 활동 범위를 넓히고 있다. 다만 다른 멤버들의 복귀 움직임은 뚜렷하지 않아 팀 활동 재개까지는 시간이 더 필요할 것으로 보인다.해린은 20일 오전 서울 서초구 반포동의 한 백화점에서 진행된 명품 뷰티 브랜드 행사에 모습을 드러냈다. 블랙 드레스를 선택한 해린은 취재진의 카메라 앞에서 여유롭게 포즈를 취했다.해린은 지난 9월에도 서울 잠실의 한 백화점에서 열린 브랜드 포토콜 행사에 참석했다. 어도어 복귀 이후 약 두 달 사이 두 차례 공식석상에 선 셈이다. 브랜드 화보 촬영까지 소화하면서 개인 활동에는 조금씩 속도가 붙고 있다.그러나 뉴진스의 상황은 다르다. 2024년 11월 멤버 전원이 어도어와 전속계약 해지를 선언하면서 시작된 갈등은 아직 완전히 마무리되지 않았다. 법적 공방 끝에 해린과 혜인이 먼저 소속사로 돌아왔고, 지난해 12월 하니도 복귀했다. 민지는 어도어와 협의 중이며 다니엘은 계약 문제를 둘러싼 법적 다툼을 이어가고 있다.팀 활동에 대한 기대감이 높아진 계기도 있었다. 지난 9월 뉴진스 데뷔 4주년을 기념하는 영상에 민지, 하니, 해린, 혜인이 함께 등장하면서다. 네 멤버가 한 화면에 모습을 드러내자 4인 체제로 활동을 재개하는 것 아니냐는 관측이 나왔다. 하지만 이후 별다른 후속 소식은 전해지지 않았다.현재까지 공식 일정에 모습을 드러낸 멤버는 해린뿐이다. 개인 활동과 별개로 뉴진스의 향후 활동 방향은 정해지지 않은 상태다. 멤버별 상황이 다른 만큼 팀이 다시 활동하기까지 어떤 과정을 거칠지 관심이 모인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr