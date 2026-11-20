영케이가 '라스'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

영케이가 '라스'에 출연했다. / 사진제공=MBC

영케이가 '라스' 통편집 굴욕을 씻기 위해 분투했다.지난 18일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연한 ‘나는 양손잡이야~’ 특집으로 꾸며졌다.영케이는 3년 전 ‘라디오스타’ 출연 당시 편집을 많이 당했다고 밝혔다. 당시 김구라에게 “놀리는 맛이 없다”는 이야기를 들었다는 그는 재출연할 날만 기다려왔다고 밝혔다. 그는 과거 ‘TV 동물농장’ 성우 오디션에서 선보였던 카피바라 소리를 시작으로 ‘섹시한 사자’ 성대모사를 공개했다. 정재형의 "아티스트 보호" 만류에도 이번 방송을 위해 새롭게 연습한 개코원숭이 개인기까지 선보이며 온몸을 동원했다. 동물의 입 구조를 최대한 비슷하게 만들어야 소리가 제대로 나온다는 나름의 비법까지 공개했다.데이식스 데뷔 초 몸을 사리지 않았던 영케이의 퍼포먼스도 다시 소환됐다. 영케이는 무대에서 격렬하게 헤드뱅잉을 하던 중 머리에 두른 반다나가 눈을 가렸는데, 그 모습에 팬들이 환호하자 일부러 이를 퍼포먼스로 활용하기 시작했다고 밝혔다.이적의 ‘놀라운 토요일’ 로고송을 교체한 사연도 이어졌다. 영케이가 고정 멤버로 합류하면서 오랫동안 사용됐던 이적의 로고송이 영케이의 곡으로 바뀌었다는 것. 이적은 로고송 교체 이후 저작권 수입이 줄었다고 털어놓으며 아쉬움을 표했다. 영케이는 이에 그치지 않고 ‘라디오스타’ 로고송까지 직접 준비해 무반주로 선보였다. MC들은 새로운 로고송의 가능성을 살피면서도 기존 프로그램 분위기와 어울릴지 고민했고, 김구라는 MT에 갈 때라도 사용하자고 말했다.영케이는 ‘놀토’에서 전소미의 지적으로 ‘노잼 케이’라는 캐릭터가 굳어졌던 사연도 공개했다. 예능에서 웃기고 싶어도 어떻게 해야 할지 몰랐던 그는 시간이 흐르면서 조금씩 자신만의 캐릭터를 찾아가고 있다고 밝혔다.영케이의 예능 설욕전은 마지막 개인기 퍼레이드에서도 이어졌다. 과거 ‘라스’에서 춤을 췄지만 통편집됐던 굴욕을 떠올린 그는 이번에는 ‘모닝 차주’ 표정 흉내와 캐릭터 성대모사, 에스컬레이터를 타는 듯한 움직임까지 선보였다. MC들은 결국 “우리가 졌어요”라며 영케이의 집념에 두 손을 들었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr