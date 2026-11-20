방송인 전현무가 황재균에 대한 남다른 애정을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

오는 22일 '디스이즈 현무로드' 10회가 방송된다. / 사진제공=MBN '디스이즈 현무로드'

방송인 전현무가 황재균과 남다른 친분을 공개한다.오는 22일 방송되는 MBN 예능 '디스이즈 현무로드'에서는 전현무, 이준, 강미나, 황재균이 일본 오카야마현 구라시키를 여행하는 모습이 공개된다. 네 사람은 현지 축제를 구경하고 일본 전통 코스 요리를 맛본다.전현무, 이준, 강미나, 황재균은 구라시키 거리에서 열리는 축제에 참여한다. 퍼레이드를 관람하던 중 이준과 강미나, 황재균은 맥주를 주문하지만 술을 즐기지 않는 전현무는 혼자 딸기우유를 선택한다.현지에서 강미나를 알아보는 사람들도 등장한다. 한 상점 직원은 강미나에게 "한국에서 유명한 배우, 스타잖아요?"라며 반가워하고, 지나가던 시민 역시 "너무 귀여워"라고 말하며 관심을 보인다.이어 퍼레이드 시상식에서는 황재균의 발언이 웃음을 자아낸다. 상을 받지 못해 눈물을 흘리는 아이들을 본 그는 "괜찮아. 난 (야구할 때) 매년 못 탔어"라며 자신의 경험을 꺼내 위로한다.시상식이 끝난 뒤에는 참가자들이 함께 춤을 추는 시간이 마련된다. 네 사람도 무대 앞에서 음악에 맞춰 춤을 추고, 특히 황재균은 적극적으로 춤을 추며 시선을 끈다. 이를 본 전현무는 "재균이는 (야구) 은퇴 후에 아이돌 챌린지도 많이 했잖아"라고 말한다. 이들의 모습은 현지 방송 카메라에도 포착된다.축제를 마친 일행은 전현무가 미리 예약한 식당으로 이동한다. 전현무가 "가이세키 정식을 예약해뒀다"고 설명한 가운데, 이준은 맥주를 주문하고 강미나는 "혹시 잔술 있어요?"라며 사케를 찾는다. 이후 네 사람은 총 11가지 요리로 구성된 코스 식사를 즐긴다.식사 도중에는 전현무와 황재균의 친분도 공개된다. 황재균이 "서로 집에도 놀러 가는 사이"라고 말하자 전현무는 "내가 밖에서 만나는 사람이 다섯 손가락 안에 꼽히는데, 그중 한 명이 황재균"이라고 밝힌다.'디스이즈 현무로드'는 매주 일요일 오후 10시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr