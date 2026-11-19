해외 명품 브랜드 D사의 모델인 그룹 블랙핑크 멤버가 음악 방송 활동을 마쳤다. / 사진=지수 SNS

사진=지수 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 지수가 음악 방송을 마무리하며 소감을 전했다.지수는 지난 18일 자신의 인스타그램에 "재밌었던 음방🩶", "반짝반짝", "반겨주셔서 감사합니다🥹" 등의 문구들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 지수가 지난달 첫 정규앨범의 두 번째 선공개곡 'ADDICTED(어딕티드)'를 발매하고 약 1년 9개월 만에 국내 음악방송 무대에 오른 모습.특히 대기실에는 지수를 꾸미기 위한 다양한 색조 메이크업 제품들이 놓여 있었다. 파운데이션부터 립, 섀도우 그리고 브러쉬 등까지 모두 지수가 앰버서더로 있는 해외 명품 브랜드 D사 제품이었으며, 뜯지 않는 새 제품들이라 눈길을 끌었다.한편 지수는 첫 정규 솔로 앨범 발매에 앞서 지난 9월 4일 선공개곡 'CLICK'(클릭)도 공개했다. 지난 9일에는 미국 유명 에이전시 WME와 글로벌 활동 관련 계약을 체결하면서 음악과 연기 등 해외 활동 확대를 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr