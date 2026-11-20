이진주 CP, 신혜원 PD가 '연애남매2' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=웨이브

20일 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=웨이브

'연애남매2' 제작진이 방송 전부터 실제 커플 탄생 가능성을 언급하며 기대감을 높였다.20일 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 웨이브 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 패널로 출연하는 한혜진, 코드 쿤스트, i-dle (아이들) 미연, 조나단, 파트리샤와 이진주 CP, 신혜원 PD가 참석했다.'연애남매2'는 남매들이 한자리에 모여 서로의 연인을 찾아가는 과정을 그리는 가족 참견 연애 리얼리티 프로그램이다. '환승연애' 시리즈를 선보인 이진주 CP와 '연애남매' 시즌1을 연출한 신혜원 PD가 의기투합했다.이날 이진주 CP는 시즌1과의 차별점에 대해 "지난 시즌에는 출연자들이 일상생활과 병행하며 촬영했지만, 이번에는 24시간 함께 지낸다. 그만큼 출연자들의 몰입도가 훨씬 빠르게 높아졌고 내용 전개와 구성도 빨라졌다"고 설명했다.이어 "시청자들이 초반부터 몰입할 수 있도록 구성했다. 출연자들의 연령대도 시즌1보다 낮아졌다. 요즘 젊은 세대의 연애 방식과 트렌드를 잘 반영한 내용이 담겼다"고 덧붙였다.신혜원 PD 역시 출연진의 개성을 이번 시즌의 관전 포인트로 꼽았다. 그는 "조심스럽게 기대해 주시면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶다"며 "출연자들의 성향이 다양하다. 각자의 캐릭터가 뚜렷하고 서로 다른 매력을 지닌 출연자들이 많아 그 부분도 재미있는 포인트가 될 것"이라고 말했다.시즌1에서 실제 연인으로 발전한 커플이 나오지 않았던 만큼, 이번 시즌에는 '현실 커플'이 탄생했는지에 대한 질문도 나왔다. 이에 신혜원 PD는 "결과를 말씀드릴 수는 없다"면서도 "출연자들이 솔직하고 연령대가 낮아졌음에도 감정의 깊이는 더욱 깊어졌다. 미래에 대한 이야기도 많이 나왔던 만큼 진정성 있는 결과를 기대해 주셨으면 좋겠다"고 덧붙여 궁금증을 높였다.'연애남매2'는 오는 27일 오후 6시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr