유튜버 미미미누가 2027학년도 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우 씨의 사망 소식이 전해진 날 라이브 방송을 진행했다. / 사진=미미미누 유튜브 캡처

유튜버 미미미누가 2027학년도 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우 씨의 사망 소식이 전해진 날 라이브 방송을 진행했다. / 사진=미미미누 유튜브 캡처

유튜버 미미미누가 2027학년도 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우 씨의 사망 소식이 전해진 날 라이브 방송을 진행했다. 그는 시청자들의 응원에 감사를 표하면서도 수능을 마친 수험생들에게 격려를 보내달라고 당부했다.지난 19일 미미미누는 자신의 유튜브 채널에서 '2027 수능 문항 리뷰 with 유리한국어, 수학하는 땅우'라는 제목으로 생방송을 진행했다. 이날 방송은 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 마친 수험생들을 위해 전문가들과 시험 문제를 분석하는 자리로 마련됐다.본격적인 문항 분석에 앞서 미미미누는 수험생들에게 격려의 말을 건넸다. 그는 "올해는 너무 고생했다"며 "30년 수능 역사 통틀어 이루 말할 수 없는 경험들을 한 것 같다"고 말했다. 이어 수능 당일 시험장에서 전자기기 소지로 적발된 사례들을 언급했다. 미미미누는 "100명 좀 안 되게 걸렸다는 걸 본 것 같다"며 "만약 자기 시험장에 갑자기 재난문자가 울려서 '뭐야' 하는 걸 겪었을 수도 있다"고 전했다.방송 도중 미미미누를 향한 시청자들의 응원 메시지도 이어졌다. 이에 그는 "나에 대한 그런 것도 있는데 올해 수능 본 친구들을 더 응원해 줬으면 한다"며 "난 또 해야 할 것들을 하고 지내겠다"고 답했다.미미미누는 수능 시험장에서 초소형 카메라가 발견됐다는 보도에 관해서도 이야기했다. 그는 "다시 한번 어떤 일을, 어떤 사람과 촬영할 때는 모든 것을 잘 추스르고 대비해야겠다는 생각이 드는 한 주였다"고 말했다. 이어 수험생들에게 다시 한번 격려를 전했다.앞서 미미미누는 이 씨가 출연한 영상을 비공개로 전환한 바 있다. 그는 지난 19일 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 해당 영상의 비공개 사실을 안내했다. 이 씨는 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 영역 총 70문항을 모두 맞혀 만점자로 알려진 인물이다. 이후 미미미누의 유튜브 콘텐츠에도 출연한 바 있으며, 지난 19일 사망 소식이 전해졌다.우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 어려움을 겪는 가족·지인이 있다면 자살 예방 상담 전화 109 또는 SNS 상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr