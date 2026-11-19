서장훈이 쓴소리를 쏟아낸다./사진제공=JTBC

서장훈이 쓴소리를 쏟아낸다./사진제공=JTBC

방송인 서장훈이 '캐나다 부부' 아내의 독단적인 행동에 답답함을 토로하며 쓴소리를 쏟아낸다.19일 오후 9시 50분 방송되는 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '캐나다 부부'의 남은 가사조사와 상담 솔루션, 26기 세 번째 부부의 가사조사가 공개된다.이날 방송에서는 아내의 일거수일투족을 통제하려는 태도로 충격을 안겼던 '캐나다 부부' 남편의 속사정이 밝혀진다. 가족보다 일을 우선시하는 아내의 일상에 이동건은 "가족과 일 중에서 한 번도 가족을 선택하는 경우가 없으시네요"라며 혀를 내두른다.아내의 출산 다큐 상영회를 둘러싼 갈등도 수면 위로 오른다. 아내는 남편이 외국에 나간 사이, 남편이 반대했던 모자이크 없는 출산 다큐 상영회를 몰래 강행하려 했다. 불시에 귀국한 남편에게 발각돼 계획은 무산됐지만, 아내는 오히려 남편에게 책임을 돌리며 뜻을 굽히지 않는다. 양측 조사관들까지 설득에 나섰음에도 아내가 입장을 바꾸지 않자, 서장훈은 "저 같으면 하루도 못 살아요"라며 분통을 터뜨린다.이어지는 이호선 상담가와의 심층 상담에서는 일을 삶의 버팀목으로 여기는 아내와 가족과 함께하는 시간이 중요한 남편의 엇갈린 가치관이 좁혀질 수 있을지 주목된다. 이호선 상담가가 상담 중 "이숙캠에서는 보기 힘든 눈빛이네요"라며 속내를 짚어내자, 아내는 "벌거벗은 기분"이라며 당황하는 모습을 보인다.이와 함께 26기 세 번째 부부인 '철없는 부부'의 가사조사도 진행된다. 소개팅 앱으로 만나 첫 만남 직후 동거를 시작했다는 두 사람의 사연에 서장훈은 시작부터 쓴소리를 건넨다. 남편 측 영상에서는 남편에게 일하라고 재촉하면서도 애견 카페에 갈 돈을 요구하고, 업무 중인 남편의 송금이 늦어지자 친구에게 남편 흉을 보는 아내의 모습이 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr