배나라가 한재아와 결혼한다./사진=텐아시아DB,SNS

배우 배나라가 뮤지컬 배우 한재아와 오늘(14일) 부부의 연을 맺는다.배나라와 한재아는 14일 서울 성동구의 한 성당에서 결혼식을 올린다. 지난 1월 열애 사실을 공식 인정한 두 사람은 여러 뮤지컬 작품에서 함께 호흡을 맞추며 연인으로 발전해 사랑의 결실을 보게 됐다.앞서 배나라는 지난 3일 자신의 SNS에 자필 편지를 올리고 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 "저에게 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람이 생겼다"며 "기쁠 때는 가장 먼저 환한 웃음을 나누고, 지치고 힘든 순간에는 서로의 묵묵한 버팀목이 되어 주며 남은 인생을 함께 그려 나가기로 약속했다"고 전했다. 이어 "앞으로도 제자리에서 늘 치열하고 성실하게, 더 열심히 살아가는 배우이자 한 가정의 가장이 되려 한다"고 덧붙였다.한재아 역시 같은 날 SNS를 통해 "기쁜 순간뿐 아니라 힘든 날에도 서로에게 든든한 편이 되어 줄 사람을 만나, 앞으로의 시간을 함께하며 서로 아끼고 의지하는 삶을 살아가기로 약속했다"며 "앞으로도 배우로서 작품과 사람을 대하는 마음은 변함없이, 제 자리에서 묵묵하고 성실하게 걸어가겠다"고 밝혔다.1991년생인 배나라는 2013년 뮤지컬 '프라미스'로 데뷔해 다수의 무대에 올랐으며, 넷플릭스 'D.P. 시즌2', '약한영웅 Class 2', 드라마 '악인전기', '당신의 맛', '우주메리미', '조각도시' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 지난 1월부터는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 싱글 일상을 공개했으나, 결혼과 함께 자연스럽게 프로그램에서 하차하게 됐다.1992년생으로 배나라보다 한 살 어린 한재아는 2017년 뮤지컬 '햄릿: 얼라이브'로 데뷔한 뒤 '맨 오브 라만차', '그리스', '어쩌면 해피엔딩', '웨스트사이드 스토리', '킹키부츠' 등 굵직한 작품에서 활약해 왔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr