펜싱 국가대표 오상욱이 22살 무렵 선배 김정환의 권유로 포경수술을 받았던 일화를 공개했다. / 사진=웹예능 '짠한형' 캡처

펜싱 국가대표 오상욱이 22살 무렵 선배 김정환의 권유로 포경수술을 받았던 일화를 공개했다. / 사진=웹예능 '짠한형' 캡처

펜싱 국가대표 오상욱이 22살 무렵 선배 김정환의 권유로 포경수술을 받았던 일화를 공개했다. 처음에는 장난으로 여겼지만, 김정환이 실제로 병원까지 예약했다며 당시 상황을 떠올렸다.지난 16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 오상욱, 도경동, 박상원, 황희근이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 신동엽은 오상욱이 과거 '라디오스타'에서 언급했던 포경수술 일화를 꺼냈다. 당시 구체적인 사연이 공개되지 않았던 만큼 수술을 받게 된 배경에 관해 질문했다. 오상욱은 국가대표 막내 시절 김정환과 같은 방을 사용했다며 "정환이 형이 되게 짓궂게 놀리는 걸 좋아했다"고 말했다. 이어 김정환이 "너만 건포도 있잖아"라는 말로 자신을 놀리곤 했다고 회상했다.김정환은 오상욱에게 포경수술을 권유하기도 했다고. 오상욱은 처음에는 농담으로 받아들여 "알겠다. 다음에 기회가 되면 하겠다"고 답했지만, 김정환이 실제로 외박 날짜에 맞춰 병원을 예약했다고 밝혔다. 결국 김정환을 따라 병원을 방문한 오상욱은 "억지로 했다"며 "보통 보호자와 함께 오는데 아는 형이 데려오는 경우는 처음이라고 하더라"고 당시 의사의 반응을 전했다. 수술받은 시기에 대해서는 "스물두 살 때인가, 그때쯤인 것 같다"고 덧붙였다.이를 들은 신동엽은 "자신만의 철학이 있다면서 거절할 수도 있지 않았냐"고 물었다. 오상욱은 "하면 더 청결하다고 다들 얘기하니까 '하면 하지' 이런 느낌이었다"고 설명했다. 특히 김정환이 수술 비용까지 부담하겠다고 하자 오히려 좋았다고 밝혀 웃음을 자아냈다.정호철은 김정환이 유독 수술을 권유한 이유를 궁금해했다. 오상욱은 "정환이 형이 꽂히면 해야 하는 게 있다. 그때는 건포도에 꽂힌 거다"라며 "그게 안 잘려져 있어서 단합이 안 된다더라. 그냥 자르고 싶었던 거다"라고 말했다. 이어 "그 이후로 중심이 잘 잡히는 게 있는 것 같기도 하고"라며 농담을 덧붙였다.오상욱은 한일 혼혈 모델 하루카 토요다와 여러 차례 열애설에 휩싸인 바 있다. 두 사람은 2024년 9월 SNS에서 서로를 팔로우하고 댓글을 주고받은 사실이 알려지며 처음 열애설이 불거졌다. 이후 제주도 여행 사진 등을 두고 교제 중이라는 추측이 이어졌으나, 열애 사실이 공식적으로 확인되지는 않았다.최근 하루카 토요다가 자신의 SNS에 일본 여행 사진을 게재하면서 두 사람의 열애설이 다시 주목받기도 했다. 지난 17일 공개된 게시물에는 커플로 추정되는 그림자와 나란히 놓인 신발 등이 담겼다. 일부 누리꾼은 동행인이 오상욱일 가능성을 제기했지만, 사진만으로는 신원을 확인할 수 없다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr