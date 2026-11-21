그룹 제로베이스원 성한빈이 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전했다. / 사진제공=WWD

그룹 제로베이스원 성한빈이 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전했다. / 사진제공=WWD

그룹 제로베이스원 성한빈이 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전했다. 데뷔 초와 비교해 날렵해진 얼굴선과 체형으로 눈길을 끈 가운데, 첫 솔로 앨범을 통해 새로운 이미지에 도전한 소감도 밝혔다.성한빈은 패션 매거진 'WWD 코리아' 12월호 커버를 장식했다. 'THE UNIVERSE OF ONE'을 주제로 진행된 이번 화보에서 그는 기존의 부드러운 이미지와 달리 어두운 분위기의 스타일링을 선보였다.사진 속 성한빈은 날렵한 얼굴선과 가녀린 체형으로 시선을 끌었다. 데뷔 초 비교적 앳되고 통통했던 모습과 달리 한층 마른 모습이 눈에 띈다. 여기에 차분한 눈빛과 절제된 포즈를 더해 성숙한 분위기를 연출했다.성한빈은 촬영 후 "올해 다양한 화보를 촬영하며 경험이 쌓였고, 그만큼 저도 한층 성장했다는 느낌이 든다"며 그간의 변화를 돌아봤다. 이어진 인터뷰에서는 첫 솔로 EP 'DEAD:ALIVE'를 준비하며 겪었던 고민을 털어놨다. 기존 이미지에서 벗어나 어둡고 강렬한 콘셉트에 도전한 그는 자신만의 음악적 색깔을 찾는 과정에 관해 이야기했다. 특히 앨범의 핵심 주제인 '자기 초월'에 대해 "'일단 해보자!'라고 마음먹은 순간 자체가 저에게는 큰 도전이었다"고 설명했다.솔로 무대를 경험하며 달라진 점도 언급했다. 처음에는 혼자 무대 전체를 이끌어야 한다는 부담감이 있었지만, 공연을 거듭하면서 새로운 즐거움을 발견했다고 전했다. 성한빈은 "그동안 쌓아온 무대 경험 덕분에 이제는 정해진 대로만 하기보다 순간의 자연스러운 분위기를 즐기고, 관객분들과도 조금 더 자유롭게 소통할 수 있게 됐다"고 말했다.앨범 제작 과정에서는 조기석 작가와 협업한 사실도 밝혔다. 조기석 작가는 이번 앨범의 비주얼과 아이덴티티를 총괄했으며, 성한빈 역시 무대 의상과 스타일링에 자신의 의견을 반영했다. 그는 춤과 개인적인 음악 취향 사이에서 균형을 찾으며 솔로 활동의 방향성을 고민했다고 전했다. 성한빈은 앞으로의 목표에 대해서도 언급했다. 그는 "2027년에도 팬분들과 행복하게 지내면서 한 걸음 더 내딛고 싶다. 계속 앞으로 나아가는 성한빈이 되고 싶다"며 새해를 향한 바람을 전했다.성한빈의 화보와 인터뷰 전문은 'WWD 코리아' 12월호에 실린다. 무빙 커버와 패션 필름 등 관련 콘텐츠도 공식 채널을 통해 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr