유재석이 198억원을 들여 매입한 서울 강남구 논현동 부지에 신축 건물을 완공했다. / 사진=텐아시아DB, 유튜브 채널 '빌딩탭' 캡처

유재석이 198억원을 들여 매입한 서울 강남구 논현동 부지에 신축 건물을 완공했다. / 사진=유튜브 채널 '빌딩탭' 캡처

유재석이 198억원을 들여 매입한 서울 강남구 논현동 부지에 신축 건물을 완공했다. 토지와 기존 건물을 전액 현금으로 사들인 뒤 약 2년 반 만에 공사를 마무리한 것으로, 소속사 안테나의 새 사옥으로 활용될 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.20일 부동산 업계에 따르면 최근 부동산 전문 유튜브 채널 '빌딩탭'에는 유재석이 소유한 논현동 신축 건물의 외관을 소개하는 영상이 공개됐다. 건물은 베이지색 외벽에 입체적인 패턴을 적용한 모습이다. 하층부에는 벽돌을 쌓은 듯한 외장재를 사용했으며, 상층부는 직선과 돌출 구조를 활용해 완성했다.해당 건물은 지하철 7호선 학동역에서 도보 약 5분 거리에 자리하고 있다. 지하 3층부터 지상 4층까지 연면적 약 1668㎡ 규모로 조성됐으며, 사무실과 일반음식점, 사진관, 주차장 등이 들어설 수 있도록 설계됐다.유재석은 2023년 논현동에 위치한 인접한 두 필지를 각각 116억원과 82억원에 매입했다. 토지 면적은 298.5㎡(약 90.3평)와 275.2㎡(약 83.2평)로, 합산 면적은 573.7㎡(약 173.5평)에 달한다. 당시 근저당권이 설정되지 않아 총 198억원의 매입 대금을 대출 없이 현금으로 지급한 것으로 알려졌다. 이후 기존 다세대주택을 철거하고 두 필지를 하나로 합쳐 건물 신축에 나섰다. 2023년 12월 건축 허가를 받은 데 이어 이듬해 5월 착공 신고를 마쳤다. 공사 시작 약 2년 반 만에 완성된 건물의 모습이 공개된 것이다.건물 구조에도 특징이 있다. 매입한 두 필지가 서로 다른 방향의 도로와 맞닿아 있어 앞뒤 양쪽에서 출입할 수 있도록 설계됐다. 경사진 지형을 활용해 일부 지하 공간은 외부에서 지상층처럼 보이도록 조성했다.건물의 향후 활용 방안에도 관심이 쏠린다. 신축 건물이 유재석의 소속사 안테나 사옥과 인접해 있는 데다 기존 사옥보다 규모도 약 두 배 크기 때문이다. 이에 안테나가 새 건물로 사옥을 이전하거나 추가 업무 공간으로 활용할 가능성이 거론되고 있다.현재 안테나가 사용 중인 사옥은 가수 겸 프로듀서 유희열이 소유하고 있다. 지난해 비즈한국 보도에 따르면 안테나는 해당 건물에 연간 4억 4400만원의 임차료를 지급하고 있으며, 임대보증금은 21억원으로 알려졌다. 다만 유재석의 신축 건물로 사옥을 이전할지 여부는 공식적으로 확인되지 않았다.유재석은 안테나의 주요 주주이기도 하다. 2023년 약 31억원을 투자해 지분 20.7%를 확보하며 3대 주주에 올랐다. 유희열 역시 당시 지분 21.4%를 인수해 2대 주주가 됐다.유재석은 논현동의 고급 주거시설 '브라이튼 N40' 펜트하우스를 약 86억 6570만원에 매입한 사실도 알려진 바 있다. 해당 주거시설과 이번 신축 건물의 부지 매입에 사용한 금액만 약 285억원에 달한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr