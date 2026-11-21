그룹 엔하이픈 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 방탄소년단 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔시티 위시 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

가수 CL / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔하이픈 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔하이픈과 방탄소년단이 '2026 마마 어워즈'에서 대상의 영예를 안았다. 엔하이픈은 쉽지 않았던 한 해를 돌아보며 눈물을 흘렸고, 방탄소년단은 대상과 남자 그룹상을 수상하며 2관왕에 올랐다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다. 배우 박보검이 진행을 맡은 이날 시상식에서는 주요 수상 결과와 함께 서로 다른 세대의 가수들이 한 무대에 오르는 특별 공연이 펼쳐졌다.이날 대상 중 하나인 '올해의 팬스 초이스 위드 비자'는 엔하이픈에게 돌아갔다. 앞서 '팬스 초이스'와 '페이보릿 엠카운트다운 스테이지 위드 엠넷플러스'를 수상한 엔하이픈은 대상까지 거머쥐며 3관왕에 올랐다.공연을 마친 직후 수상자로 호명된 멤버들은 숨을 고르며 무대에 올랐다. 정원은 "올해 정말 다사다난했다"며 "저희도 저희를 믿지 못하던 시기에 엔진(팬덤명)분들은 저희를 믿어주셨다. 그래서 이 자리에 있을 수 있다고 생각한다"고 밝혔다.성훈은 "정말 눈물이 안 나오는 사람인데 이 상만큼은 나도 모르게 눈물이 나온다"며 눈시울을 붉혔다. 말을 잇지 못하는 성훈을 다른 멤버들이 안아주기도 했다. 선우 역시 올해 견디고 극복해야 할 일이 많았다며 예상하지 못한 대상 수상에 감격스러운 마음을 드러냈다.또 다른 대상인 '올해의 가수 위드 비자'는 방탄소년단이 차지했다. 방탄소년단은 '베스트 메일 그룹'까지 수상하며 2관왕에 올랐다. 월드투어 일정으로 현장에 참석하지 못한 멤버들은 영상을 통해 수상 소감을 전했다.뷔는 "첫 상을 받은 게 딱 10년 전이더라. 그래서인지 올해의 수상이 더 뜻깊고 오래도록 기억에 남을 것 같다"고 말했다. 제이홉은 상을 받을 때마다 책임감이 커진다면서도 팬들 덕분에 그 무게를 이겨낼 힘을 얻는다고 밝혔다. 슈가 역시 새로운 기록을 세울 수 있도록 곁을 지켜준 아미(팬덤명)에게 감사를 전했다.신인상의 주인공은 알파드라이브원과 튜이드였다. 알파드라이브원 리오는 긴 시간 동안 수많은 질문을 안고 데뷔를 준비해 왔다며 멤버들과 팬들을 통해 그 답을 찾았다고 말했다. 이날 생일을 맞은 준서는 여러 차례 도전하며 자신의 길을 고민했던 시간을 떠올렸다.튜이드는 '팬스 초이스'에 이어 신인상까지 받으며 2관왕에 올랐다. 서희는 평생 한 번밖에 받을 수 없는 상이라는 점에서 더욱 뜻깊다며 앞으로 더 열심히 활동하겠다고 다짐했다.남녀 솔로 가수상은 투모로우바이투게더 연준과 아이들 소연에게 각각 돌아갔다. 여자 그룹상은 아이브가 받았다. 장원영은 월드투어를 통해 세계 각지의 팬들과 만난 경험을 언급하며 앞으로도 더 많은 지역을 찾아가겠다는 뜻을 밝혔다.엔시티 위시(NCT WISH)와 트레저도 각각 2관왕에 올랐다. 엔시티 위시는 '큐텐 페이보릿 메가 아티스트'와 '베스트 브레이크스루 아티스트'를, 트레저는 '팬스 초이스'와 '비자 슈퍼 스테이지 아티스트'를 수상했다.이 밖에도 리센느는 '베스트 오브 넥스트', 제로베이스원은 '월드와이드 케이코너스 초이스'를 받았다. 롱샷, 아일릿, 베이비몬스터, 하츠투하츠, 코르티스 등도 팬들의 투표로 결정되는 '팬스 초이스' 수상자에 이름을 올렸다.시상식 무대에서는 K팝의 세대를 잇는 협업이 눈길을 끌었다. 1995년 데뷔한 듀오 패닉은 후배 가수들과 함께 무대를 꾸몄다. 이적은 하츠투하츠 유하와 피아노를 연주하며 '내 낡은 서랍 속의 바다' 무대를 선보였다. 우즈와 제로베이스원 김태래가 보컬로 참여했고, 김진표와 올데이 프로젝트 우찬이 랩을 더했다. 이어 '왼손잡이' 무대에는 코르티스 마틴과 성현이 합류했다.CL도 11년 만에 '마마' 무대에 돌아와 후배 그룹 올데이 프로젝트와 호흡을 맞췄다. 올데이 프로젝트가 'CRASH'로 무대를 연 뒤 CL이 등장해 신곡 'ICONIC'을 선보였다. 이어 올데이 프로젝트의 여성 멤버 애니, 베일리, 영서가 합류해 2NE1의 히트곡 'FIRE'(파이어)와 '내가 제일 잘 나가'(I'm the Best)를 함께 공연했다.특히 CL은 'FIRE' 무대에서 선글라스와 헤드폰을 착용해 2NE1 활동 당시의 모습을 재현했다. 신곡으로 현재의 음악을 보여준 데 이어 과거 히트곡을 후배들과 함께 선보이며 세대를 잇는 무대를 완성했다.엔하이픈은 영화 '듄: 파트3'와 협업한 시네마틱 스테이지로 수상에 앞서 무대를 장식했다. 영화의 사막과 우주 이미지를 팀의 판타지 세계관에 접목했으며, 이날 공개한 신곡 'I Want You'를 비롯해 여러 곡의 퍼포먼스를 펼쳤다.엔시티 위시는 레드카펫과 달리 멤버 전원이 금발로 변신해 등장했다. 흰색 의상을 맞춰 입은 멤버들은 유우시의 솔로 댄스를 시작으로 'EVERGLOW'와 'I SPY' 무대를 꾸몄다.건강 문제로 일부 활동을 조정한 아일릿은 모카를 제외한 윤아, 민주, 원희, 이로하 4인 체제로 무대에 올랐다.한편, 올해 '마마'는 'A MUSIC INTERSTELLAR'(어 뮤직 인터스텔라)를 주제로 내세웠다. 음악을 통해 세대와 장르, 서로 다른 분야를 연결한다는 취지다. 시상식은 21일까지 이어진다.▲ 올해의 가수 위드 비자 : 방탄소년단▲ 올해의 팬스 초이스 위드 비자 : 엔하이픈▲ 베스트 남자 그룹 : 방탄소년단▲ 베스트 여자 그룹 : 아이브▲ 베스트 남자 아티스트 : 연준▲ 베스트 여자 아티스트 : 소연▲ 베스트 뉴 아티스트 : 알파드라이브원·튜이드▲ 팬스 초이스 남자 톱10 : 엔하이픈·트레저·코르티스·롱샷·빅뱅·방탄소년단·에반·세븐틴·스트레이 키즈·투모로우바이투게더▲ 팬스 초이스 여자 톱10 : 아일릿·튜이드·베이비몬스터·하츠투하츠·에이핑크·아이들·르세라핌·엔믹스·트와이스·윤아▲ 페이보릿 아시안 그룹 : INI▲ 비자 슈퍼 스테이지 아티스트 : 트레저▲ 페이보릿 엠카운트다운 스테이지 위드 엠넷플러스 : 엔하이픈▲ 베스트 오브 넥스트 : 리센느▲ 월드와이드 케이코너스 초이스 : 제로베이스원▲ 큐텐 페이보릿 메가 아티스트 : 엔시티 위시▲ 베스트 브레이크스루 아티스트 : 엔시티 위시윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr