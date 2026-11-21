공유와 송혜교가 '천천히 강렬하게'에서 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

'그 겨울, 바람이 분다'의 송혜교, '커피프린스 1호점'의 공유. / 사진=방송 화면 캡처

공유와 송혜교가 각각 동구와 민자를 연기한다. / 사진제공=넷플릭스

배우 송혜교와 공유가 각각 자신의 대표작을 함께 만든 제작진과 오랜만에 재회한다. 송혜교는 노희경 작가와 13년 만에, 공유는 이윤정 감독과 19년 만에 다시 호흡을 맞춘다. 과거 흥행과 연기 호평을 이끌어낸 조합이 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에서도 성과를 낼 수 있을지 관심이 쏠린다.오는 12월 11일 공개되는 '천천히 강렬하게'는 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 가난과 역경 속에서도 성공을 꿈꾸며 살아가는 사람들의 성장기를 그린 작품이다. 송혜교와 공유가 주연을 맡았으며, 노희경 작가와 이윤정 감독이 처음으로 호흡을 맞췄다.송혜교는 노희경 작가와 인연이 깊다. 2008년 '그들이 사는 세상'을 시작으로 2013년 '그 겨울, 바람이 분다'에서 두 차례 호흡을 맞췄다. 특히 '그 겨울, 바람이 분다'에서는 시각장애를 지닌 상속녀 오영 역을 맡아 인물의 상처와 감정을 섬세하게 표현했다. 이 작품으로 2013 SBS 연기대상 미니시리즈 부문 여자 최우수연기상과 대전드라마페스티벌 대상을 받았다. 작품 역시 최고 시청률 15.8%를 기록하며 흥행에 성공했다.공유는 2007년 MBC '커피프린스 1호점'을 연출한 이윤정 감독과 19년 만에 재회한다. 당시 공유는 자유분방한 재벌가 후계자 최한결을 연기했다. 남장을 한 고은찬(윤은혜 분)에게 끌리며 자신의 감정을 알아가는 인물을 표현해 큰 인기를 얻었다. 이 작품은 최고 시청률 27.8%를 기록했으며, 공유는 그해 MBC 연기대상 남자우수상을 받았다. 지금도 그의 대표적인 로맨스 작품으로 꼽힌다.두 배우가 과거의 성공을 함께했던 창작자들과 다시 만났다는 점은 '천천히 강렬하게'의 주요 기대 요소다. 다만 이번 작품의 이야기는 이전과 다르다. '그 겨울, 바람이 분다'와 '커피프린스 1호점'이 남녀 주인공의 사랑을 중심으로 전개됐다면, '천천히 강렬하게'는 한국 연예계의 격변기를 살아가는 인물들의 생존과 성공에 초점을 맞춘다.송혜교는 가난한 환경에서 자라 음반 산업에 뛰어드는 민자를 연기한다. 성공을 위해 적극적으로 움직이는 인물로, 짧은 머리와 수수한 옷차림 등 외형에도 변화를 줬다. 공유는 어린 시절부터 민자의 곁을 지켜온 소꿉친구 동구 역을 맡았다. 민자의 꿈을 위해 함께 움직이는 인물로, 기존 작품에서 보여준 모습과는 또 다른 연기를 선보일 예정이다.노희경 작가와 이윤정 감독의 첫 협업도 주목할 부분이다. 노 작가는 '괜찮아, 사랑이야', '우리들의 블루스' 등에서 인물들이 서로에게 상처를 주고 이해하는 과정을 그려왔다. 이 감독은 '커피프린스 1호점', '치즈인더트랩' 등에서 인물들의 관계와 감정 변화를 섬세하게 연출했다. 두 사람이 각자의 작품에서 보여준 강점을 이번 작품에서 어떻게 결합할지가 관건이다.특히 이번 작품은 연예계에서 성공을 꿈꾸는 사람들의 이야기를 다룬다. 인물 사이의 감정뿐 아니라 성공을 둘러싼 경쟁과 선택, 시대적 환경이 이야기의 중요한 요소가 될 것으로 보인다. 노희경 작가 특유의 인물 중심 서사가 1960~1980년대 연예계라는 배경과 어떻게 어우러질지도 관전 포인트다.송혜교와 공유 역시 이전의 성공을 반복하는 데 그쳐서는 안 된다. 송혜교가 '그 겨울, 바람이 분다'에서 상처를 지닌 인물의 내면을 표현했다면, 이번에는 가난한 현실을 벗어나기 위해 적극적으로 움직이는 민자의 욕망을 보여줘야 한다. 공유 또한 '커피프린스 1호점'의 로맨틱한 인물과 달리, 오랜 시간 민자의 곁을 지키며 함께 성공을 향해 나아가는 동구의 삶을 설득력 있게 그려내야 한다.작품의 공개 방식도 과거와 달라졌다. 지상파 드라마로 시청자들과 만났던 이들은 이번에 글로벌 OTT 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자를 만난다. 총 22부작으로 제작된 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 1~8회, 18일 9~15회, 25일 16~22회를 순차 공개한다.오랜 인연이 흥행을 보장하는 것은 아니다. 과거 함께 만든 작품이 큰 사랑을 받았다는 사실은 기대를 높이지만, 새로운 작품을 이전의 성공과 비교하게 만드는 부담이기도 하다. 더욱이 이번에는 시대적 배경과 인물의 성격, 이야기의 중심까지 달라졌다. 송혜교와 공유, 노희경 작가와 이윤정 감독이 과거의 성공에 기대지 않고 새로운 작품에서도 자신들의 강점을 증명할 수 있을지 주목된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr