뉴진스 해린 / 사진=텐아시아 DB

뉴진스 일부 팬덤 시위 트럭 / 사진=X 갈무리

그룹 뉴진스(NewJeans)의 활동 재개를 요구하는 팬들의 목소리가 커지는 가운데, 해린이 또다시 홀로 공식석상에 섰다. 일부 팬들이 하이브 사옥 앞에서 트럭 시위를 벌이며 단체 활동 계획을 공개하라고 촉구했지만, 뉴진스의 컴백 일정은 여전히 발표되지 않은 상태다.해린은 20일 오전 서울 서초구 신세계백화점 강남점에서 열린 뷰티 브랜드 행사에 참석했다. 이날 검은색 원피스를 입고 등장한 해린은 취재진 앞에서 포즈를 취하며 일정을 소화했다.해린이 공식석상에 모습을 드러낸 것은 지난 9월 7일 이후 약 두 달 만이다. 당시에도 해린은 서울 송파구 롯데백화점 잠실점에서 열린 이 브랜드 행사에 참석했다. 어도어 복귀 이후 첫 공식 일정이었던 만큼 관심을 모았지만, 이후에도 뉴진스의 팀 활동 소식은 전해지지 않았다. 이번 역시 개인 행사다.이런 가운데 일부 팬들은 지난 16일 서울 용산구 하이브 사옥 앞에 트럭을 보내 뉴진스의 활동 재개를 촉구하고 있다. 트럭 전광판에는 "기다림에도 끝은 있어야 한다. 4인 활동 계획 공지하라"는 문구가 등장했다. 시위를 진행한 팬들은 앞서 11일 성명문을 내고 민지, 하니, 해린, 혜인 등 네 멤버의 향후 활동 계획을 발표해 달라고 요구했다. 이들은 팬 소통 플랫폼을 비롯한 공식 소통 창구의 운영도 재개해 달라고 했다.뉴진스는 2024년 11월 어도어와 전속계약 해지를 선언한 뒤 법적 분쟁을 벌였다. 이후 지난해 11월 해린과 혜인이 어도어 복귀를 결정했고, 12월에는 하니의 복귀도 확정됐다. 다니엘은 전속계약 해지를 통보받아 별도의 법적 분쟁을 이어가고 있다. 민지는 소속사와 향후 활동을 협의 중인 것으로 알려졌으나, 아직 거취가 공식적으로 확정되지 않았다.지난 7월에는 민지, 하니, 해린, 혜인 네 멤버가 함께 등장한 데뷔 4주년 기념 영상 '2026 Summer of NewJeans'가 공개되기도 했다. 활동 재개의 신호로 보는 팬들의 반응이 이어졌지만, 어도어는 "구체적인 활동 계획과 방식은 논의가 완전히 마무리된 뒤 발표할 계획"이라고 밝혔다. 그러나 약 4개월이 지난 현재까지도 신곡 발매나 공연 등 구체적인 팀 활동 일정은 공개되지 않았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr