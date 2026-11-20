박해진이 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

배우 박해진(43)이 '굿파트너2'에 합류하는 소감을 밝혔다.20일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다. 행사에는 서민정 감독과 배우 장나라, 김혜윤, 박해진, 표지훈이 참석했다.'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 파트너가 되어 사건을 해결해 나가는 이야기를 그린다.서민정 감독은 "이번 시즌2는 통쾌함은 그대로 가져가되, 새로운 캐릭터의 유쾌한 지점을 많이 볼 수 있을 것"이라고 짚었다. 이어 "어둡고 센 사연도 많이 나오지만, 드라마를 보는 분들이 유쾌하게 볼 수 있길 바랐다. 톤이 많이 밝아진 것을 느낄 수 있을 것"이라고 밝혔다.박해진은 '법무법인 태수'를 이끄는 대표이자 구독자 20만 명 '법대로 태수'를 운영하는 박태수로 분한다. 그는 "이혼이라는 주제를 크게 다루다 보니 무거울 수 있지만 극의 윤활제 같은 역할이다. 한시름 놓고 유쾌한 모습을 볼 수 있을 것"이라고 설명했다.이어 그는 "나 역시 시즌1이 흥한 만큼 부담감이 있었다. 자칫 혼자 캐릭터가 겉돌 수도 있겠다 싶었지만, 오히려 다른 컬러가 추가되는 것도 좋겠다 싶었다. 오랜만에 연기를 하면서 재밌었다. 좋은 신호라고 생각하고 촬영했다. ‘굿파트너’라면 참여 안 할 이유가 없다고 생각했다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr