빅뱅 / 사진=YG엔터테인먼트

'는 추가 공연이 확정된 미국 로스앤젤레스를 포함해 총 20개 도시에서 41회에 걸쳐 열린다.



빅뱅은 신곡 발매 다음 날인 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되는 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에도 출연한다. 신곡 발표와 시상식 무대가 하루 간격으로 이어지는 만큼, 이날 '기립'의 무대를 처음 공개할지도 관심이 모인다.



김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 신곡 '기립(GiiiRIP)'을 깜짝 발매했다. 지드래곤과 태양이 곡 작업에 참여하고, 프로듀서 테디(TEDDY)도 힘을 보탰다.빅뱅은 20일 오후 2시 새 디지털 싱글 '기립'을 발표했다. 지난 8월 19일 데뷔 20주년을 맞아 선보인 'BiiiG'(빅) 이후 약 3개월 만의 신곡이다.'기립'은 힙합을 기반으로 강한 비트와 일렉트로닉 사운드를 결합한 곡이다. 높은 음역대의 멜로디와 낮게 깔리는 보컬이 번갈아 등장하며 대비를 이룬다. 후렴구에서는 비트와 사운드가 한층 강해지는 구성이 특징이다.가사에는 새로운 시도를 이어가겠다는 빅뱅의 자신감이 담겼다. 무대에 등장하는 것만으로 사람들을 일어서게 만든다는 의미를 '기립'이라는 단어에 담아 표현했다. 현재에 안주하지 않고 앞으로도 음악적 변화를 이어가겠다는 메시지도 포함됐다.멤버들의 곡 작업 참여도 눈에 띈다. 지드래곤은 작사와 작곡에, 태양은 작사에 참여했다. 빅뱅의 여러 히트곡을 함께 작업했던 테디도 이번 신곡 제작에 합류했다.특히 미국 가수 켈리스(Kelis)의 2003년 히트곡 'Milkshake'(밀크셰이크)를 인터폴레이션한 점이 특징이다. 'Milkshake'는 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)와 채드 휴고(Chad Hugo)가 결성한 프로듀싱 듀오 넵튠스(The Neptunes)가 만든 곡이다. 인터폴레이션은 기존 곡의 멜로디 등 일부 요소를 새롭게 연주하거나 재구성해 다른 곡에 활용하는 방식이다.빅뱅은 데뷔 20주년을 맞은 올해 두 차례 신곡을 발표하며 활동을 이어가고 있다. 현재 진행 중인 월드투어 'BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR