배우 전도연이 '칸의 여왕'에 이어 'SNS 여왕'으로 거듭나고 있다. / 사진=전도연 SNS

배우 전도연이 '칸의 여왕'에 이어 'SNS 여왕'으로 거듭나고 있다. / 사진=전도연 SNS

배우 전도연이 '칸의 여왕'에 이어 'SNS 여왕'으로 거듭나고 있다. 데뷔 후 처음으로 개인 인스타그램을 개설한 그는 이틀 만에 팔로워 2만명을 돌파하며 높은 관심을 받고 있다. 하루가 멀다고 새로운 사진을 공개하는 가운데, 배우 조인성과의 투 샷까지 선보이며 활발한 소통을 이어가고 있다.전도연은 20일 오전 8시께 자신의 SNS에 풀과 병아리 이모티콘을 덧붙인 여러 장의 사진을 게재했다. 별다른 설명 없이 공개한 사진에는 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'에 함께 출연한 배우들과 시간을 보내는 모습이 담겼다.조인성과 나란히 선 전도연의 모습이 눈길을 끌었다. 두 사람은 호텔로 추정되는 공간에서 함께 사진을 촬영하며 다정한 분위기를 자아냈다. 작품을 통해 호흡을 맞춘 두 배우의 편안한 일상이 공개되면서 팬들의 관심도 이어졌다.전도연의 SNS 활동은 지난 18일 계정 개설 이후 꾸준히 이어지고 있다. 개설 이틀 만인 20일 기준 팔로워는 약 2만 1000명에 달한다. 게시물도 벌써 4개가 쌓였다. 피드뿐 아니라 24시간 후 사라지는 스토리 기능도 적극적으로 활용하며 팬들과 소통하고 있다.누리꾼들의 반응도 뜨겁다. 팬들은 "이제는 SNS의 여왕이라고 불러도 되겠다", "자주 소통해달라", "감각이 세련됐다" 등의 댓글을 남기며 전도연의 새로운 행보를 반겼다. 그간 작품과 공식 석상에서 주로 모습을 볼 수 있었던 만큼, SNS를 통해 공개되는 소탈한 일상에도 관심이 쏠리고 있다.앞서 전도연은 계정 개설 직후 미국 로스앤젤레스에서 촬영한 사진들을 공개했다. 지난 15일(현지시간) 열린 제17회 거버너스 어워즈 애프터 파티에 참석한 모습부터 자기 얼굴이 표지를 장식한 인쇄물 앞에서 환하게 웃는 사진까지 다양한 근황을 전했다. 올블랙 의상으로 세련된 분위기를 연출하는가 하면, 일상적인 차림으로 친근한 매력을 보여주기도 했다.전도연은 2007년 이창동 감독의 영화 '밀양'으로 제60회 칸국제영화제 여우주연상을 수상하며 '칸의 여왕'이라는 수식어를 얻었다. 이후 19년 만에 이창동 감독과 다시 호흡을 맞춘 '가능한 사랑'으로 해외 영화계의 주목을 받고 있다.'가능한 사랑'은 지난 9월 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 받았다. 제99회 아카데미 시상식 국제 장편영화 부문 한국 대표 출품작으로도 선정됐다. 전도연을 비롯한 출연진은 미국 현지에서 작품 홍보 일정을 소화하고 있다.'가능한 사랑'은 이창동 감독이 8년 만에 선보인 신작으로, 설경구와 전도연, 조여정, 조인성이 출연했다. 서로 다른 환경에서 살아온 두 부부가 만나며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr