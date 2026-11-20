유튜버 미미미누가 유연성 측정에서 -2cm를 기록했다. / 사진=미미미누 SNS

유튜버 미미미누가 유연성 측정에서 -2cm를 기록했다. / 사진제공=티캐스트 E채널

유튜버 미미미누가 유연성 측정에서 -2cm를 기록했다. 대학 입시를 다섯 차례 치른 끝에 고려대학교에 진학한 것으로 알려진 그가 이번에는 운동 능력을 시험하는 자리에 나섰다.지난 19일 방송된 티캐스트 E채널 예능프로그램 '서인영의 유행꼰대' 8회에는 방송인 양상국이 일일 수강생으로 출연했다. 이날 서인영과 미미미누, 양상국은 젊은 세대 사이에서 유행하는 다양한 액티비티를 살펴봤다.방송에서는 유연성을 높이기 위해 전문적으로 다리 찢기를 배우는 학원이 소개됐다. 세 사람은 직접 유연성 측정에 나섰고, 미미미누는 -2cm를 기록했다. 양상국 역시 -5cm에 그쳤다. 반면 평소 유연하지 않다고 주장했던 서인영은 25cm를 기록해 세 사람 중 가장 높은 수치를 보였다.미미미누는 용인한국외국어대학교부설고등학교 출신으로, 다섯 차례 대학 입시에 도전한 이력이 알려져 있다. 동국대학교와 한양대학교에 진학했다가 중퇴한 뒤 고려대학교 행정학과에 입학했다. 이후 입시 관련 콘텐츠를 제작하는 유튜버로 활동하며 인지도를 쌓았다.방송에서는 달리기와 고강도 운동을 결합한 피트니스 레이스도 다뤘다. 샤이니 민호가 대만 대회에서 우승했다는 이야기에 양상국은 "민호는 얼굴도 잘생기고 체력도 좋고, 우리 같은 애들은 어떻게 사냐"며 부러움을 표했다.세계 각국에서 유행하는 이색 달리기 문화도 소개됐다. 러닝과 소개팅을 결합한 '나는 솔로 런'을 비롯해 수육과 막걸리를 즐기는 '수육런', 달리는 동안 버터를 만드는 '버터런' 등이 등장했다. 이를 본 서인영은 "결국엔 소개팅이다"라고 반응했고, 양상국은 "우리도 촬영 접고 소개팅이나 하자"며 농담을 건넸다.미미미누는 크리스마스 연휴에 열리는 종합 스포츠 페스티벌 '비템포 코리아 2026 X F45'도 소개했다. 실내에서 러닝과 요가, 명상, 공연 등을 함께 즐길 수 있는 행사다. 서인영은 "뭐야, 어디야. 이거 내 스타일이다"라며 관심을 보였고, 양상국 역시 "내가 가야 한다"고 말했다.서인영은 "커플은 같이 가면 좋고, 솔로는 가서 만나면 되겠다"며 여자친구가 없는 양상국에게 참가를 권했다. 이 밖에도 야생동물이 서식하는 사파리에서 열리는 마라톤과 만리장성 계단을 오르내리는 마라톤, 막대말 인형을 이용한 '하비 홀싱', 사무용 의자 레이스 등 독특한 스포츠가 소개됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr