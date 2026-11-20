한혜진과 미연이 '연애남매2' 패널로 나선다. / 사진제공=웨이브

20일 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=웨이브

이진주 CP, 신혜원 PD가 '연애남매2' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=웨이브

한혜진이 '연애남매2' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=웨이브

미연이 '연애남매2' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=웨이브

'연애남매'가 시즌2로 돌아오면서 한층 과감해진 연애를 예고했다. 출연자들의 연령대를 낮추고 합숙 방식을 도입해 감정의 속도를 높인 데 이어, 가족 서사보다 러브라인에 무게를 실었다. 특히 JTBC에서 웨이브로 무대를 옮긴 만큼, 제작진과 출연진은 시즌1보다 자극적이고 적극적인 관계 변화가 펼쳐질 것이라고 자신했다.20일 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 웨이브 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 패널로 출연하는 한혜진, 코드 쿤스트, i-dle (아이들) 미연, 조나단, 파트리샤와 이진주 CP, 신혜원 PD가 참석했다.'연애남매2'는 남매들이 한자리에 모여 서로의 연인을 찾아가는 과정을 그리는 가족 참견 연애 리얼리티 프로그램이다. '환승연애' 시리즈를 선보인 이진주 CP와 '연애남매' 시즌1을 연출한 신혜원 PD가 의기투합했다.이날 이진주 CP는 시즌1과 가장 큰 차이점으로 촬영 방식의 변화를 꼽았다. 그는 "지난 시즌에는 출연자들이 일상과 병행하며 촬영했지만 이번에는 24시간 함께 지낸다. 그만큼 출연자들의 몰입도가 훨씬 빠르게 높아졌고 내용 전개와 구성도 빨라졌다"고 설명했다. 이어 "시청자들이 초반부터 몰입할 수 있도록 구성했다. 출연자들의 연령대도 시즌1보다 낮아졌다. 지금 젊은 세대의 연애 방식을 잘 반영한 내용이 담겼다"고 덧붙였다.신혜원 PD 역시 이번 시즌의 달라진 분위기를 강조했다. 그는 "시즌1은 가족과 함께 출연하는 연애 프로그램이 처음이다 보니 가족의 서사를 많이 보여줬다"며 "이번에는 초반부터 연애 감정과 러브라인이 극대화될 수 있도록 신경 썼다"고 밝혔다. 그러면서 "출연자들이 빠르게 가까워질 수 있는 장치도 마련했다. 출연자들 역시 적극적이어서 조금 더 과감한 장면들이 나올 것"이라고 귀띔했다.시즌1에 이어 시즌2에도 패널로 참여한 한혜진 역시 달라진 분위기를 체감했다고 밝혔다. 그는 "시즌2는 출연자들의 연령대가 낮아지다 보니 속도감부터 확실히 다르다. 내가 80년대생이라 그런지 모르겠지만 굉장히 솔직하고 감정 표현도 빠르다. 숨김이 없다"고 말했다.특히 제작진이 마련한 장치들이 예상보다 큰 변화를 만들어냈다고. 한혜진은 "보면서 조마조마할 때도 있었다. 처음에는 제작진이 왜 저런 장치와 환경을 마련했는지 의문이 들었는데, 어느 순간 출연자들이 자신도 모르게 푹 빠져 있더라"고 설명했다. 이어 "깜짝 놀랄 거다. 너무 마라맛이라 걱정될 정도였다. 웨이브로 가니까 이렇게 됐구나 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.일반인 출연자들을 향한 시청자들의 배려를 당부하기도 했다. 한혜진은 "일반인 출연자들이 짧은 시간 동안 다양한 감정을 겪는 과정에서 오해가 생길 수 있다"라며 "방송을 직업으로 삼는 연예인들과는 상황이 다른 만큼 출연자들을 애정 어린 시선으로 끝까지 지켜봐 주시길 부탁드린다"고 요청했다.미연은 '연애남매2' 촬영에 대한 애정을 나타냈다. 그는 "드라마 촬영과 '연애남매2' 촬영을 동시에 진행했다. 드라마에서는 새로운 도전을 하다 보니 고민도 많고 시행착오도 겪었는데, '연애남매2' 촬영장에 올 때는 보고 싶었던 프로그램을 보러 오는 기분이었다"라며 웃었다.남매라는 관계에서 비롯되는 예상 밖의 재미도 언급했다. 그는 "요즘 영화나 드라마에서도 얼굴 합을 중요하게 생각하지 않나. 출연자들을 보면서 두 사람이 정말 잘 어울린다고 생각했는데 알고 보니 남매인 경우도 있었다. 반전도 담겨 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.'연애남매2'는 오는 27일 오후 6시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr